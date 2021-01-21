 Глава Евросовета призвал Путина уважать права Навального | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2021

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Россия

Глава Евросовета призвал Путина уважать права Навального

В телефонном разговоре Шарль Мишель призвал президента РФ освободить российского оппозиционера и без промедлений расследовать покушения на него.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель


Председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о задержании оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 22 января, на официальном сайте Совета ЕС. Шарль Мишель заявил о серьезной обеспокоенности Евросоюза и государств-членов последними событиями в России и призвал российские власти полностью и безоговорочно уважать права Навального. 

По словам Главы Евросовета, все страны ЕС поддерживают призыв к Москве незамедлительно освободить Навального, а также продолжить расследование покушения на него в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений. "Мы ожидаем, что Россия будет полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", - заявил он вечером в четверг после видеосаммита глав государств и правительств стран Евросоюза. Тогда же Шарль Мишель призвал российские власти гарантировать безопасность Навального.

Мишель также проинформировал Путина о намерении провести в марте в Европейском совете стратегические дебаты об отношениях между ЕС и Россией.

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти пытаются не допустить протесты.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.
19 января Фонд борьбы с коррупцией на YouTube опубликовал фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". К утру пятницы, 22 января, он набрал более 54 млн просмотров. 

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    Автор: Наталья Позднякова


 

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