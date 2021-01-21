Депутаты бундестага о ситуации с Навальным: "Страх режима усиливается"

В германском бундестаге внимательно следят за развитием событий вокруг Алексея Навального, который после провел в Германии на лечении и реабилитации почти пять месяцев. Опрошенные DW представители парламентских комитетов по правам человека и по международным делам потребовали его незамедлительного освобождения.

Арест Навального как свидетельство страха режима

Председатель парламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen), представляющая в парламенте Свободную демократическую партию Германии, считает, что арест Навального является, в первую очередь, признаком того, "насколько за последние недели и месяцы усилился страх режима Путина перед Алексеем Навальным".

Депутат считает, что влияние Навального и его команды существенно выросло, хотя в Москве в этом публично никто не признается. "Этот рост обусловлен не в последнюю очередь и возвращением Навального в Россию, которое международное сообщество оценило как крайне мужественный поступок, - продолжает Гиде Йенсен. - И в то же время задаешься вопросом, почему он подвергает себя такой огромной опасности".

Гиде Йенсен

По словам депутата, публикация фильма-расследования о предположительном "дворце для Путина" может быть истолкована как своего рода заявление "Я вернулся! И я не остановлюсь, даже если придется заплатить за это моей личной свободой".

"Международное сообщество просто обязано поддержать самого Навального, его семью и его команду, - говорит депутат. - Мы должны позаботиться о том, чтобы Навальный был немедленно освобожден, ведь он был арестован и удерживается незаконно". К тому же, как отмечает Гиде Йенсен, крайне символично, что он удерживается в том же следственном изоляторе в Москве, в котором погиб при невыясненных обстоятельствах Сергей Магнитский.

"Запугивание со стороны режима не поможет заставить Навального отказаться от своих расследований, - говорит Йенсен. – Скорее, даже наоборот, он только активизирует свою деятельность, ведь из-за всех этих скандалов его известность растет, в том числе и в России".

Страх режима перед Навальным является своего рода признанием в том, что его недооценивали, считает депутат Йенсен. По ее словам, незаконное задержание Навального в России не должно остаться без последствий.

Элизабет Мочманн

Депутат от ХДС требует немедленного освобождения оппозиционера

Депутат Элизабет Мочманн (Elisabeth Motschmann), член парламентского комитета по международным делам от фракции ХДС/ХСС сожалеет, что Навальный арестован и, как и другие немецкие и европейские политики, требует его немедленного освобождения. "Он прошел через тяжелые испытания, продемонстрировал мужество и вернулся домой", - комментирует Мочманн.

Однако она не в восторге от фильма-расследования, опубликованного в интернете. "Да, есть веские причины и формы для того, чтобы критиковать режим Путина. И его можно критиковать, потому что он деспот и диктатор, а Россия - неправовое государство, там царит произвол", - говорит депутат.

Однако в то же время все перечисленные пункты можно критиковать по существу. "Деловая критика не провоцирует столько эмоций как фильм. Но такие фильмы - это методы, которые лично я не поддерживаю", - говорит депутат Мочманн, считая их слишком эмоциональными.

"В том, что касается критики режима, Навальный прав, - считает Элизабет Мочманн, - Мне жалко российский народ, который заслуживает лучшего - то есть демократического - правительства чем то, что есть сейчас, а также большего благосостояния".

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