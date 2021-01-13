 Соратник Навального опубликовал санкционный список для стран Запада | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2021

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Россия

Соратник Навального опубликовал санкционный список для стран Запада

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков обнародовал список восьми россиян, введение санкций против которых он рекомендует странам Запада для борьбы коррупцией в РФ.

Алексей Навальный в маске в самолете на пути в Москву 17 января

Алексей Навальный на пути в Москву 17 января

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков опубликовал список россиян, против которых оппозиционер Алексей Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Как сообщил Ашурков в посте на своей странице в Facebook, размещенном вечером 18 января, он согласовал этот список с основателем ФБК Навальным за несколько дней до его вылета из Берлина в Москву.

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков (фото из архива)

В частности, в перечень вошли люди, которые должны быть подвергнуты санкциям, "если Запад всерьез намерен побудить Россию пресечь нарушения прав человека и обуздать коррупцию", отметил Ашурков, пояснив, что публикует только первые восемь имен из списка. Так, в перечне оказались миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, глава банка ВТБ Андрей Костин и его заместитель Денис Бортников, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и телеведущий Владимир Соловьев.

Ашурков пояснил, что по договоренности с Навальным должен был "обратить на этот список внимание правительств стран Запада и постепенно работать над наиболее рациональным и эффективным способом ослабления коррумпированного режима Путина", но из-за ареста Навального решил обнародовать список сейчас.

В Кремле не опасаются массовых акций сторонников Навального

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв Навального к своим сторонникам выходить на антиправительственные протесты. "Это тревожные призывы", но в Кремле "не опасаются" массовых акций, заявил Песков и предположил, что "это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному".

Отравление Навального

Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан , а затем арестован на 30 суток. Представители ФСИН заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше".

Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.

С призывом об освобождении Навального выступили ЕС, НАТО, Германия, США и другие страны.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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