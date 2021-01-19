Правозащитник рассказал об условиях пребывания Навального в "Матросской тишине"

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отправленный после ареста Химкинским районным судом в московский следственный изолятор "Матросская тишина", размещен в трехместной камере карантинного отделения. В ней политик содержится один, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти 14-дневный карантин, сообщил во вторник, 19 января, в своем Telegram-канале секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший оппозиционера в СИЗО.

По словам Мельникова, в камере, где содержится Навальный, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Политику выдали постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор. Навальный сказал комиссии, что он рад снова оказаться на родине и поблагодарил за поддержку. Он также заявил, что сотрудники СИЗО не оказывают на него морального и физического давления.

Накануне Химкинский районный суд арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля - по ходатайству ФСИН, которая обвиняет политика в уклонении от исполнения обязанностей условно осужденного по делу "Ив Роше". Судебное заседание проходило прямо в здании УВД Химок. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. 2 февраля Симоновский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока реальным.

Задержание Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан на паспортном контроле аэропорта Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина, где с августа 2020 года он лечился от отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и ему хотят заменить условный срок на реальный.

Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

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