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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
Фото: Petrov Sergey/Globa Look Press/picture alliance

Министерство иностранных дел России

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

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Новости

11 апреля 2024 г.

МИД РФ высылает австрийского дипломата

9 апреля 2024 г.

Китай и РФ договорились укреплять связи в противовес Западу

1 апреля 2024 г.

СБУ: Любые слова российского МИДа ничтожны

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Контекст

Здание Верховного совета и правительства непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе (фото из архива)

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты20 марта 2024 г.
Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров выглядывает из-за надписи G20 и говорит: "Ну, я вас предупредил!"

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Главы МИД стран G20 не приняли декларацию на встрече в Индии. Карикатура DW об отношениях Лаврова со внешним миром.
Политика3 марта 2023 г.
Пожарный автомобиль около разрушенного многоэтажного дома в Днепре

Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны

Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны

Россия дважды за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в жилой дом. Великобритания обещает Украине танки.
Конфликты14 января 2023 г.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров" говорит в микрофоны, как на пресс-конференции, о предполагаемой госпитализации: "Поскользнулся, упал, очнулся - здоров!". Слово "гипс" перед словом "здоров" - зачеркнуто.

Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали

Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали

В МИД РФ опровергли новость о госпитализации Лаврова перед саммитом G20. Что произошло с министром - в карикатуре DW.
Политика14 ноября 2022 г.
Скриншот из твита МИД РФ

Фото "доказательств" МИД РФ по "грязной бомбе" - фейк

Фото "доказательств" МИД РФ по "грязной бомбе" - фейк

На опубликованных МИД РФ фото засняты не те объекты, о которых идет речь. Среди них - атомные реакторы из самой России.
Политика28 октября 2022 г.
Российский дипломат Борис Бондарев

Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"

Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"

Дипломат Борис Бондарев подписал приговор репутации МИД России, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика24 мая 2022 г.
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Константин Эггерт
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Политика3 мая 2022 г.