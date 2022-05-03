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Фото: Petrov Sergey/Globa Look Press/picture alliance
Министерство иностранных дел России
Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.
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Новости
11.04.2024
11 апреля 2024 г.
МИД РФ высылает австрийского дипломата
09.04.2024
9 апреля 2024 г.
Китай и РФ договорились укреплять связи в противовес Западу
01.04.2024
1 апреля 2024 г.
СБУ: Любые слова российского МИДа ничтожны
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Контекст
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?
Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?
Главы МИД стран G20 не приняли декларацию на встрече в Индии. Карикатура DW об отношениях Лаврова со внешним миром.
Политика
03.03.2023
3 марта 2023 г.
Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны
Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны
Россия дважды за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в жилой дом. Великобритания обещает Украине танки.
Конфликты
14.01.2023
14 января 2023 г.
Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали
Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали
В МИД РФ опровергли новость о госпитализации Лаврова перед саммитом G20. Что произошло с министром - в карикатуре DW.
Политика
14.11.2022
14 ноября 2022 г.
Фото "доказательств" МИД РФ по "грязной бомбе" - фейк
Фото "доказательств" МИД РФ по "грязной бомбе" - фейк
На опубликованных МИД РФ фото засняты не те объекты, о которых идет речь. Среди них - атомные реакторы из самой России.
Политика
28.10.2022
28 октября 2022 г.
Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"
Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"
Дипломат Борис Бондарев подписал приговор репутации МИД России, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
24.05.2022
24 мая 2022 г.
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Лавров высказался о евреях на коммунальном уровне
Антисемитские высказывания Лаврова - символ профессиональной катастрофы МИД России при Путине, пишет Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
03.05.2022
3 мая 2022 г.