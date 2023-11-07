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РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Александр Дельфинов
7 ноября 2023 г.

Процедура выхода из ДОВСЕ завершена, сообщили в МИД РФ. Договор устанавливал квоты на количество военной техники, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

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Российский истребитель Су-30
Российский истребитель Су-30Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance

Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ночь на вторник, 7 ноября, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ. В сообщении отмечается, что одновременно для Москвы утрачивают силу связанные с ДОВСЕ Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года и так называемый Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

"Первое было заключено с целью определения уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского договора, а второй - для временного решения проблемы фланговых ограничений, возникшей в связи с прекращением существования СССР", - поясняется в публикации МИД РФ.

Денонсация ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года шестнадцатью странами НАТО и шестью государствами, входившими в Организацию Варшавского договора. Документ устанавливал ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Ограничения были установлены для боевых танков и бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов.

РФ ратифицировала договор в июле 1992 года, а в июле 2007 года приостановила его действие. В публикации МИД подчеркивается, что приостановка действия ДОВСЕ была сделана "в русле мюнхенской речи" Владимира Путина. Тогда, выступая в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности, президент РФ обрушился с неожиданно резкой критикой на США и модель однополярного мира, что стало поворотным пунктом в российской внешней политике. В 2015 году Москва приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

В мае 2023 года Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.

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