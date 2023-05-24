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ДОВСЕ

ДОВСЕ - договор об обычных вооруженных силах в Европе.

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Новости

29 мая 2024 г.

В Беларуси подписан закон о приостановке действия ДОВСЕ

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Контекст

Здание венгерского парламента в Будапеште

Парламент Венгрии одобрил приостановку действия ДОВСЕ

Парламент Венгрии одобрил приостановку действия ДОВСЕ

В ответ на денонсацию ДОВСЕ Россией приостановить участие в договоре решили все страны НАТО.
Политика10 апреля 2024 г.
Флаги стран НАТО возле штаб-квартиры альянса в Брюсселе

Страны НАТО приостановят участие в ДОВСЕ в ответ на выход РФ

Страны НАТО приостановят участие в ДОВСЕ в ответ на выход РФ

Действие ДОВСЕ будет приостановлено на такой срок, который потребуется, подчеркнули в НАТО.
Политика7 ноября 2023 г.
Российский истребитель Су-30

РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Договор устанавливал квоты на количество военной техники, включая танки, артиллерию, авиацию.
Политика7 ноября 2023 г.
Истребители Су-30 ВВС Беларуси на параде в Минске

Беларусь приостановила действие ДОВСЕ с Польшей и Чехией

Беларусь приостановила действие ДОВСЕ с Польшей и Чехией

Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии.
Политика19 сентября 2023 г.
Российский истребитель Су-27

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Для завершения выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе потребуется около полугода, сообщили в МИД.
Конфликты29 мая 2023 г.
Разрушенные дома в Бахмуте

Бахмут исчез из сводок ВСУ и другие события 455-го дня войны

Бахмут исчез из сводок ВСУ и другие события 455-го дня войны

Бен Уоллес прибыл в Киев. США начинают учить украинцев на танках Abrams. Совфед РФ одобрил денонсацию ДОВСЕ.
Конфликты24 мая 2023 г.
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