You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Ближний Восток
Ситуация в Беларуси
Реклама
ДОВСЕ
ДОВСЕ - договор об обычных вооруженных силах в Европе.
Пропустить раздел Новости
Новости
29.05.2024
29 мая 2024 г.
В Беларуси подписан закон о приостановке действия ДОВСЕ
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Парламент Венгрии одобрил приостановку действия ДОВСЕ
Парламент Венгрии одобрил приостановку действия ДОВСЕ
В ответ на денонсацию ДОВСЕ Россией приостановить участие в договоре решили все страны НАТО.
Политика
10.04.2024
10 апреля 2024 г.
Страны НАТО приостановят участие в ДОВСЕ в ответ на выход РФ
Страны НАТО приостановят участие в ДОВСЕ в ответ на выход РФ
Действие ДОВСЕ будет приостановлено на такой срок, который потребуется, подчеркнули в НАТО.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе
РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Договор устанавливал квоты на количество военной техники, включая танки, артиллерию, авиацию.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
Беларусь приостановила действие ДОВСЕ с Польшей и Чехией
Беларусь приостановила действие ДОВСЕ с Польшей и Чехией
Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии.
Политика
19.09.2023
19 сентября 2023 г.
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Для завершения выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе потребуется около полугода, сообщили в МИД.
Конфликты
29.05.2023
29 мая 2023 г.
Бахмут исчез из сводок ВСУ и другие события 455-го дня войны
Бахмут исчез из сводок ВСУ и другие события 455-го дня войны
Бен Уоллес прибыл в Киев. США начинают учить украинцев на танках Abrams. Совфед РФ одобрил денонсацию ДОВСЕ.
Конфликты
24.05.2023
24 мая 2023 г.
Показать больше
Реклама