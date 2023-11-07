Страны НАТО приостановят участие в ДОВСЕ в ответ на выход РФ

Действие ДОВСЕ будет приостановлено на такой срок, который потребуется, подчеркнули в НАТО.

Североатлантический альянс принял решение о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации во вторник, 7 ноября.

"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства-члены НАТО соблюдают его, а Россия - нет, была бы неприемлемой. Вследствие этого участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется", - подчеркивается в заявлении.

О приостановке США выполнения своих обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Приостановка участия НАТО в ДОВСЕ только укрепит потенциал Североатлантического альянса к сдерживанию и обороне", - отметил он.

При этом в МИД Германии подчеркнули, что ФРГ, несмотря на приостановку договора, продолжит реализацию определенных мер ДОВСЕ, таких, как обмен данными, с заинтересованными европейскими государствами. В Берлине также допускают возобновление участия в договоре в случае "кардинальной" смены позиции РФ.

Поводом для приостановки ДОВСЕ со стороны НАТО стал выход из договора России. Закон о денонсации ДОВСЕ президент Владимир Путин подписал еще в мае 2023 года, процедура выхода из договора была завершена в полночь на 7 ноября.

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