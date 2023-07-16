Салливан: Выход из "зерновой сделки" будет РФ дорого стоить

Если Москва не продлит зерновую сделку, мир скажет, что она отвернулась от снабжения нуждающихся стран продовольствием по доступным ценам, заявил Джейк Салливан.

"Если Россия откажется от продления "зерновой сделки", остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам", - такую оценку высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 16 июля, в программе Face the Nation американского телеканала CBS News.

При этом Салливан отказался дать однозначный прогноз о судьбе Черноморской инициативы: "Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин. За последние несколько месяцев он делал самые разные суждения по этому вопросу. Возможно, Россия выйдет из этого соглашения, возможно, она его продлит". С точки зрения собеседника телеканала, за отказ от продления сделки Москве пришлось бы заплатить "огромную дипломатическую цену".

Вашингтон готов к любому сценарию и тесно сотрудничает с украинской стороной по этому вопросу, указал советник президента США по национальной безопасности.

Черноморская зерновая инициатива

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный.

Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно выражала свое недовольство тем, что эта часть сделки не выполняется. 15 июля онлайн-издание "РБК" написало со ссылкой на ООН, что, по данным организации, за время действия инициативы не было отправлено ни одного судна с грузом из России.

Кроме того, Москва утверждает, что в нуждающиеся страны поступает лишь "символический минимум" от отправляемого из Украины зерна. Срок действия этого соглашения истекает 17 июля.

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