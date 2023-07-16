Салливан: Выход из "зерновой сделки" будет РФ дорого стоить
"Если Россия откажется от продления "зерновой сделки", остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам", - такую оценку высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 16 июля, в программе Face the Nation американского телеканала CBS News.
При этом Салливан отказался дать однозначный прогноз о судьбе Черноморской инициативы: "Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин. За последние несколько месяцев он делал самые разные суждения по этому вопросу. Возможно, Россия выйдет из этого соглашения, возможно, она его продлит". С точки зрения собеседника телеканала, за отказ от продления сделки Москве пришлось бы заплатить "огромную дипломатическую цену".
Вашингтон готов к любому сценарию и тесно сотрудничает с украинской стороной по этому вопросу, указал советник президента США по национальной безопасности.
Черноморская зерновая инициатива
Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный.
Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно выражала свое недовольство тем, что эта часть сделки не выполняется. 15 июля онлайн-издание "РБК" написало со ссылкой на ООН, что, по данным организации, за время действия инициативы не было отправлено ни одного судна с грузом из России.
Кроме того, Москва утверждает, что в нуждающиеся страны поступает лишь "символический минимум" от отправляемого из Украины зерна. Срок действия этого соглашения истекает 17 июля.
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