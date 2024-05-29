В Беларуси подписан закон о приостановке действия ДОВСЕ

В августе 2022 года Чехия приостановила выполнение своих обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Беларуси. В марте 2023 года на аналогичный шаг пошла Польша.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики в среду, 29 мая. Законопроект о приостановке действия ДОВСЕ был внесен в белорусский парламент 5 апреля.

В августе 2022 года Чехия уведомила о приостановлении выполнения своих обязательств по договору в отношении Беларуси. В марте 2023 года на аналогичный шаг пошла Польша. В результате белорусское министерство иностранных дел решило принять зеркальные меры в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.

В сентябре 2023 года Палата представителей РБ приняла законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Это решение было обосновано "целями обеспечения национальных интересов Республики Беларусь".

Договор об обычных вооруженных силах в Европе

В 1990 году Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в Париже шесть государств Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР, а также 16 стран НАТО. Документ был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году.

ДОВСЕ регулирует допустимое количество боевых танков и бронированных машин, артиллерийских единиц, ударных вертолетов и боевых самолетов, а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле на фоне роспуска ОВД и расширения НАТО было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Страны НАТО не ратифицировали этот документ. В связи с этим в 2007 году Россия приостановила свое участие в договоре, а 7 ноября 2023 года вышла из него.

После этого, также в ноябре 2023 года, Североатлантический совет НАТО заявил о намерении государств - членов альянса, участвующих в договоре, приостановить его действие.