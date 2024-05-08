Зачем Лукашенко решил "проверить" тактическое ядерное оружие

О "внезапной проверке" средств носителей нестратегического ядерного оружия в Беларуси стало известно 7 мая из заявления Минобороны страны. По словам главы министерства Виктора Хренина, в готовность будут приведены дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Хренин заявил, что будет проверен "весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".

Накануне с похожим заявлением выступило и Минобороны России - в ведомстве объявили о проведении учений с тактическим ядерным оружием неподалеку от украинской границы. Что значат эти "внезапные" совместные учения, DW спросила экспертов.

"Внезапные" учения в Беларуси - показатель зависимости от Москвы

Выступая на торжественном собрании по случаю Дня победы, Александр Лукашенко повторил слова Хренина о том, что в ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. "Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Полонез" будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь", - рассказал Лукашенко и заверил, что эти учения носят исключительно "оборонительный" характер.

Рыгор Нижников, белорусский политолог Фото: privat

Учитывая, что об учениях с тактическим ядерным оуржием недавно объявила и Россия, опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что это скоординированные белорусско-российские учения или, как минимум, синхронизированные учения двух стран, ведь белорусские ядерные силы - это часть российских нестратегических сил, а у самой Беларуси нет собственного ядерного оружия.

То, что Лукашенко вслед за Москвой объявил о "внезапных" учениях с тактическим ядерным оружием демонстрирует его зависимость от России. "Либо Москва решила провести учения и дала инструкцию белорусским властям присоединяться, либо Лукашенко, увидев решение Москвы, сам решил поиграться со своей игрушкой, которую он, правда, не контролирует. Главный и довольно четкий вывод отсюда - белорусская военная политика и политика нацбезопасности больше не является независимой, и Беларусь просто следует инструкциям из Москвы", - говорит политолог, старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижников.

В ЕС следят за учениями, но слова Лукашенко не воспринимают всерьез

Тезис о зависимости Лукашенко от Москвы поддерживает и литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис. "Эти учения - еще один знак, что диктатор Лукашенко уже не правитель Беларуси, а вся армия принадлежит России. Кроме того, надо понимать, что Беларусь сама сейчас стала целью для атаки в случае, если Россия начнет агрессивные действия против стран Евросоюза или НАТО".

По его словам, и в Литве, граничащей с Беларусью, как и во всем ЕС, внимательно следят за учениями и ситуацией в целом. "Конечно, не все слова Лукашенко воспринимают серьезно, но мы все равно тщательно наблюдаем, потому что ошибка может быть трагической. Наша разведка и разведка стран НАТО изучает расположение войск в Беларуси и их действия. Однако для меня сейчас большую угрозу представляют не ядерные учения, а атомная электростанция в Островце. Потому что говорить о том, что Беларусь попробует напасть на Литву - довольно наивно, ведь это будет означать нападение на всю НАТО", - считает Антанайтис.

Алесин: "Цель учений - объекты инфраструктуры НАТО в Польше"

Где конкретно проводятся учения, а также место расположения тактического ядерного оружия в Беларуси, доподлинно не известно. По предположению Нижникова, наиболее вероятное расположение - это полигон возле Осиповичей в Могилевской области. "Там же неподалеку располагались бойцы ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Но в целом ядерного оружия в Беларуси не так много, оно тактического характера, и о каком-то крупномасштабном участии войск в учениях в Беларуси сейчас речи не идет".

Ракетный комплекс "Искандер" во время учений (фото из архива) Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Как рассказывает о ядерном оружии белорусский военный эксперт Александр Алесин, который также довольно часто появляется в госСМИ, ядерные силы в Беларуси представлены оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" дальностью до 500 километров. Они могут нести специальные боевые части - ядерные боеголовки мощностью от 5 до 50 килотонн.

"Второй элемент российского ядерного оружия представляет собой свободнопадающие ядерные бомбы для штурмовиков СУ-25. Это небольшого калибра бомбы, их мощность вряд ли превышает 15-20 килотонн, а радиус боевого действия в пределах 350-360 км".

Текущие учения с тактическим ядерным оружием и в России, и в Беларуси Александр Алесин называет элементом информационной войны, связывая их с инаугурацией Владимира Путина, а также с недавними заявлениями польского президента Анджея Дуды о размещении американского ядерного оружия в Польше. "Я думаю, что отрабатывается задача обезоруживающего удара по потенциальным хранилищам ядерного оружия в Польше. Потенциальной целью являются также объекты инфраструктуры НАТО в Польше, а вот в Украине ядерное оружие вряд ли может быть применено - там нет для этого достойных целей для развязывания ядерной войны".

Лукашенко будет активнее участвовать в "гибридных" атаках России

В свою очередь Рыгор Нижников, объясняя цели учений, отмечает, что задачи России в этом отношении довольно понятны - провести информационно-политическую кампанию против Запада и Украины. "В прошлый раз Россия разыгрывала "ядерную карту" летом 2022 года, во время контрнаступления Украины. Москва опять возвращает ядерный вопрос как фактор сдерживания выделения помощи Западом Украине, чтобы расколоть Запад. Но применять ядерное оружие, думаю, Россия пока не готова".

Цели Лукашенко в этом отношении совершенно другие - показать свою лояльность Путину и покрасоваться с этим оружием, мол, у него есть, а у поляков нет, продолжает Нижников. "Страны НАТО и Евросоюза должны относиться к Лукашенко как к угрозе и воспринимать его слова серьезно, однако и превращать в балаган это не стоит - все же он никакого отношения к ядерному оружию не имеет. Западу стоит готовиться к тому, что Беларусь будет активнее участвовать в "гибридных" атаках России на Запад и не удивляться, когда это случится", - говорит Рыгор Нижников.