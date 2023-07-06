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Лукашенко: Российское ядерное оружие уже в Беларуси

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

“Если вы совершите агрессию против Белоруссии, ответ будет мгновенный. Цели определены”, - заявил Лукашенко, обращаясь к западным странам.

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Александр Лукашенко
Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Российские ядерные боеголовки уже перемещены в Беларусь, заявил правитель страны Александр Лукашенко в четверг, 6 июля, в Минске на встрече с иностранными и белорусскими журналистами.

"Пункты размещения ядерного оружия полностью готовы месяц назад. Большая часть перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно, но, я думаю, гораздо раньше полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого", - сообщил он, добавив, что перемещены боеголовки были "не по земле", а контролировать их размещение и развертывание две страны будут вместе. "Сами обслуживать - нынешний состав вооруженных сил - мы не можем. Поэтому мы на сегодняшний день все делаем вместе", - уточнил он.

Лукашенко отметил, что атаковать западные страны Беларусь не собирается. "Не волнуйтесь по поводу применения: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия", - сказал он, добавив, что оружие размещено в Беларуси в оборонительных целях. "Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию против Белоруссии, ответ будет мгновенный. Цели определены", - предупредил Лукашенко.

О планах размещения российского ядерного оружия в Беларуси президент России Владимир Путин заявил 25 марта. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Беларусь, а вся партия прибудет до конца года. Помимо боеголовок, Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Белорусские летчики и ракетчики прошли соответствующую подготовку в России.

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