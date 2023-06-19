Размещение ядерного оружия ведет РБ к потере суверенитета?

"Никто не стал на защиту суверенитета РБ - даже словесно". В демсилах Беларуси ожидали более решительной реакции Запада на размещение российского ЯО в Беларуси.

Первые ядерные боеголовки уже перемещены и находятся в Беларуси, заявил 16 июня Владимир Путин. О планах РФ разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие российский президент впервые сообщил в марте 2023 года. Уговаривать на это Александра Лукашенко, кажется, не пришлось: он настаивал, что сам "давно просил Путина" об этом, и не раз повторял, что вывод ядерного оружия из страны был ошибкой.

Западные политики отреагировали на возможное перемещение в безъядерную страну ядерного оружия сдержанными заявлениями. Тем временем белорусские демократические силы призывают к "жестким действиям", иначе этот шаг, по их мнению, "приведет к полной потере политической субъектности Беларуси". Почему?

Большинство населения РБ не поддерживает ЯО в Беларуси

Выводить из Беларуси ядерное оружие, доставшееся ей в "наследство" от СССР, начали около 30 лет назад. В ноябре 1996 года последние ядерные заряды покинули территорию страны. Спустя почти 27 лет, если верить словам президента РФ, они вернулись в Беларусь. Притом что большинство населения РБ, в том числе убежденные сторонники Лукашенко, не поддерживают размещение на территории Беларуси российского ЯО.

Лукашенко утверждает, что сам попросил Путина о размещении в Беларуси ЯО Фото: Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa/picture alliance

Сам же Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 1" и выглядел крайне довольным тем фактом, что ядерное оружие возвращается РБ. Оно, по словам Лукашенко, будет выполнять сдерживающую функцию. Несмотря на то что контролировать его будет Россия, белорусский политик уверен, что он сможет управлять им "телефонным звонком". "Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку - где бы он (Путин. - Ред.) ни был. Он позвонил - я снял трубку, в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну в чем проблема согласования какого-то там удара?" - заявил Лукашенко.

"Контроль над суверенитетом Беларуси"

"Я говорил об этом множество раз: это совершенно безответственно", - так в тот же день, 16 июня, президент США Джо Байден прокомментировал заявление Путина о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, администрация президента "внимательно следит" за ситуацией в Беларуси и России, однако на данный момент не видит причин менять ядерную стратегию. По мнению американских властей, нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

"Что касается самой Беларуси, то это еще один пример того, как Лукашенко делает безответственный, провокационный выбор, уступая контроль над суверенитетом Беларуси против воли белорусского народа", - заявил Блинкен.

За последний год количество сторонников размещения ЯО в Беларуси не увеличилось

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "серьезно относится к тому, что Россия объявила о размещении ядерного оружия в Беларуси". По его словам, в НАТО "видели подготовку к его размещению".

"За пару месяцев такое хранилище не построить"

Павел Подвиг, научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения (Женева) сомневается, что российское ядерное оружие могли так быстро переместить на территорию Беларуси. Он объясняет, что для хранения ядерных боезарядов недостаточно "просто стен или бункера" - для этого требуются специальные условия: "Должно быть построено адекватное хранилище. Это довольно сложное инженерное сооружение с системами контроля доступа к нему, обороны, не говоря о создании климатических условий. Я убежден, что за пару месяцев такое хранилище не построить".

По словам эксперта, подобных хранилищ для ядерного оружия на территории России порядка 30. Их контролирует 12-е главное управление Минобороны РФ. Подвиг уверен, что другим частям эту функцию передавать не будут. "Я убежден, что на институциональном уровне, на уровне этого управления будет сильное сопротивление перемещению боезарядов куда-либо из России в другое место. Конечно, исключать такой сценарий полностью нельзя: это военная структура - ей могут попросту приказать. Просто для того, чтобы дать Лукашенко возможность делать какие-либо заявления, собственно боезарядов на территории Беларуси и не нужно", - считает эксперт.

Беларусь "приковали стальными цепями к РФ"

В белорусском демократическом движении обращают внимание на другие аспекты произошедшего. "Никто не стал на защиту суверенитета - даже словесно, - говорит Павел Латушко, глава Национального антикризисного управления (НАУ) и член Объединенного переходного кабинета. По его мнению, 16 июня произошла "ужасная вещь": "Фактически нас забетонировали, приковали стальными цепями к Российской Федерации". Латушко уверен: даже если российское ядерное оружие еще не переместили на территорию Беларуси, это все равно произойдет в ближайшее время.

При этом белорусские демократические силы расходятся в своих оценках с политиками из ЕС и США, которые считают, что роста угрозы не происходит, говорит Латушко. "Якобы неважно, где находится ядерное оружие: в Калининградской области, на территории России или в Беларуси. Мы же воспринимаем эту ситуацию с точки зрения того, что фактически в пятницу было объявлено об утрате Республикой Беларусь своего суверенитета. Кроме этого, после размещения ядерного оружия на территории Беларуси Лукашенко утратил субъектность. Он никогда больше не позволит себе сказать то, что будет противоречить интересам Кремля".

Как ЕС и США действовать в отношении Беларуси

По мнению Павла Латушко, у стран ЕС и у США до сих пор нет стратегии, как действовать в отношении Беларуси. "Единственная страна, которая имеет стратегию в отношении нашей страны, - это Россия. Инструмент реализации этой стратегии - Союзное государство", - признает белорусский оппозиционный политик.

Павел Латушко Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto/picture alliance

По его мнению, сдержанных заявлений на размещение российского ядерного оружия в Беларуси недостаточно: "Должна быть очень жесткая публичная позиция о том, что Лукашенко не является руководителем страны. Западные партнеры должны незамедлительно провести консультации об исполнении обязательств, которые они взяли перед белорусским народом в рамках Будапештского меморандума. Но никто даже не пытается инициировать консультации по этому вопросу. Кроме этого, необходимо и далее вводить жесткие санкции в отношении режима Лукашенко".

Что в связи с объявленным размещением российского ядерного оружия в Беларуси планирует предпринимать сам Павел Латушко? "Буду добиваться выработки стратегии с точки зрения как Евросоюза, так и наших американских партнеров. Очень четкой, продуктивной стратегии. Как вернуть субъектность, независимость и суверенитет нашей страны? Сейчас идет речь о существовании государства Республики Беларусь. Мы должны четко понимать, что если сейчас не сможем ничего противопоставить этим планам, завтра произойдет формализованная с точки зрения юридического права аннексия, поглощение Беларуси Российской Федерации".

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