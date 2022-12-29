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Граница Беларуси и Украины. Декабрь 2022 года.Фото: Ales Petrowitsch/DW
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Под угрозой. Что осталось от суверенитета Беларуси?

Дарья Бернштейн
9 мин. назад

Зависимость от Кремля становится все более опасной, но пока Лукашенко все еще контролирует ситуацию, считают эксперты.

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Лукашенко предупреждал белорусов, что после визита Путина в Минск все будут говорить: в стране уже всем управляют россияне. И хотя сенсаций встреча не принесла, вновь зазвучал вопрос: можно ли считать Беларусь суверенным государством? Опрошенные DW эксперты отмечают, что зависимость от Кремля становится все более опасной, но пока Лукашенко все еще контролирует ситуацию, прежде всего, чтобы сохранить собственную власть.

Пока государство остается суверенным – и вот почему

С юридической точки зрения суверенитет Беларуси не утерян, считает юрист по международному праву Екатерина Дейкало. 

"Суверенитет - это право собственности на территорию, где осуществляется власть, необходимо соблюдение двух принципов: территориальное верховенство и юрисдикция", - объясняет эксперт.

По ее словам, государство сохраняет суверенитет, пока не избавится от территории - не уступит ее, не продаст, не отдаст. "Даже при оккупации государство не теряет суверенитет, пример - Крым и Украина. На сегодня режим Лукашенко сохраняет контроль внутри страны - на всех уровнях представлены чиновники, которые ему подчиняются. Власти издают законы и обеспечивают их исполнение", - добавляет эксперт. 

Что касается юрисдикции, этот принцип также исполняется. "Даже если гражданин Беларуси выехал за границу, он обращается в консульство Беларуси, а не России, чтобы получить новый паспорт, - продолжает Екатерина Дейкало. - В миграционных службах нас идентифицируют как граждан Республики Беларуси, так что суверенитет на сегодня не утерян. Беларусь остается стороной международных договоров, членом международных организаций". 

На международной арене Беларусь всегда голосует в интересах России, и в целом выстраивает внешнюю политику с оглядкой на Кремль. Как тогда можно назвать такие взаимоотношения?

"Не только Беларусь голосует в ООН, как Россия. Но это не значит, что страны утратили суверенитет. Государства выстраивают взаимоотношения, исходя из своей выгоды", - замечает юрист. 

Екатерина Дейкало объясняет, что сегодня уже нет колоний, но есть такая форма, как ассоциированное государство - объединение на добровольной основе двух неравнозначных государств, где меньшее государство, формально сохраняя суверенитет, доверяет значимую часть своих властных полномочий большому государству, пример — США и Палау. "Но и это не наш случай. Суверенитет Беларуси действительно находится под угрозой, после 2020 года Лукашенко ради сохранения власти усилил зависимость от России, но пока государство все же является суверенным", - добавляет она. 

Кто отдает приказы: Путин или Лукашенко? 

Политолог Андрей Егоров считает Беларусь "страной с ограниченным суверенитетом", зависимой от России как во внутренней, так и во внешней политике. 

"Задолго до войны я говорил, что у Беларуси нет независимости по вопросам безопасности, - отмечает эксперт. - Это значит, если России понадобится использовать территорию нашей страны для военных целей, она будет это делать - и в 2022 году это произошло. Де-факто это значит ограничение территориального суверенитета". 

Но кто отдает приказы белорусским военным? Согласует ли Министерство обороны внезапные проверки войск, которые проходят в эти дни, с партнерами в России?

"Приказы напрямую отдает Лукашенко и белорусская военная администрация, - говорит Егоров. - Конечно, каждое действие согласовано с военным руководством России, будь то учения или размещение специальных центров, а тем более совместная подготовка войск. Что касается подготовки к мобилизации, сомневаюсь, что это прямые приказы российского военного руководства, скорее, это собственная инициатива, которая разворачивается в рамках совместных договоренностей". 

При этом Лукашенко, по мнению эксперта, контролируя приказы белорусской армии, использует это как политическую карту для торга с Россией: "Он пытается имитировать как можно большее участие в военном конфликте, чтобы получить от России экономические выгоды, но при этом уклоняется от необратимых действий - ввод белорусской армии на территорию Украины", - говорит он.

Суверенитет сдают за нефть

Политолог Роза Турарбекова отмечает, что пока Минобороны действует по приказу Лукашенко и тот продолжает контролировать ситуацию, можно говорить, что суверенитет сохраняется. "Если же силовики начнут напрямую выполнять приказы Минобороны или Генштаба России, дальше плыть уже некуда", – поясняет эксперт. 

Встреча Лукашенко и Путина в Минске, декабрь 2022 года
Встреча Лукашенко и Путина в Минске, декабрь 2022 годаФото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO

При этом происходит постепенная утрата контроля над управлением экономикой, и в этом Роза Туранбекова видит размывание суверенитета – речь идет о реализации дорожных карт Союзного государства

"Беларусь и Россия договорились унифицировать налогообложение по косвенным налогам. Информация будет подаваться в единую систему, программное обеспечение для которой разработали российские специалисты. Сверху ставится налоговый комитет. То есть создается общая налоговая система, пока по косвенным налогам, но потом это будет распространяться и на прямые, – объясняет эксперт. – Для Лукашенко важнее всего, чтобы отменили налоговый маневр в нефтяной сфере. Власти преподносят это как выгодный экономический обмен. Но это и есть буквальная сдача суверенитета". 

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