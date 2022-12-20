"Политический жест". Что означает визит Путина в Минск

Президент России Путин посетил Беларусь впервые за три года, но громких заявлений - например, о вступлении Минска в войну в Украине или более тесной интеграции - не прозвучало. Почему?

"Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на планете, - заявил Александр Лукашенко, встречаясь с Владимиром Путиным в Минске в понедельник, 19 декабря. - У нас только один спор: кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково".

Президент России впервые за последние три года провел переговоры с Лукашенко в белорусской столице. В поездке Путина сопровождали глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу. Однако каких-либо громких заявлений по итогам визита не прозвучало. DW спросила у экспертов, почему так произошло.

"Это был политический жест"

"Можно сказать, что алармистские, апокалиптические прогнозы о том, что это будет историческая встреча, не оправдались, - считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. - Не оправдался и прогноз, что будет принято решение об аншлюсе Беларуси или о том, что Беларусь согласится полномасштабно вступить в войну в Украине. Этот визит был, скорее, политическим жестом".

Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений, отмечает, что визит был проведен с такой помпой, с таким количеством гостей из Москвы, чтобы отдать дань уважения Лукашенко: "Он делал все, что Москва хотела, целый год. И Москва отплатила символическим визитом, показав, что Лукашенко хозяин в Беларуси, и мы это ценим".

Нижников указывает и на другой момент: Путину, по его мнению, больше некуда ездить. "Он, конечно, начал с лета ездить в Самарканд, Астану, Ереван. Но везде его встречает, скажем так, нелицеприятная обстановка. А здесь (в Беларуси. - Ред.) его встретят с ковровой дорожкой, раскланяются. Все, что он любит, для него это удовольствие, отрада души", - подчеркивает эксперт.

"Каков формат участия - не ясно"

Профессор Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт констатирует, что на переговорах обсуждались как экономические, так и военные вопросы. А американский Институт изучения войны (ISW) написал после завершения визита Путина в Минск, что гостю, судя по всему, не удалось убедить Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной.

Григорий Нижников с такой оценкой не согласен: "Если Путин скажет: посылайте танки на Киев, то Лукашенко не сможет отказать, потому что его власть зависит от Путина. Он понимает, что эта привязка его тянет на дно, но без России он уйдет на дно еще быстрее". Нижников предположил, что Путин о подобной услуге (вступлении в войну. - Ред.) просто не просил.

Фото: DW

В свою очередь, Валерий Карбалевич, наоборот, исходит из того, что речь о более активном участии Беларуси в войне против Украины на встрече в Минске шла. "Но каков формат этого участия, в каком виде - все это пока не ясно, - добавляет Карбалевич. - Возможно, Беларусь поддержит российскую армию своей инфраструктурой - полигонами, аэродромами, дорогами, железными дорогами, госпиталями и так далее. Эта поддержка будет активно использоваться для помощи российским войскам, особенно если они попытаются совершить новый сухопутный поход на Киев".

"Оружие очень дорогое"

Григорий Нижников полагает, что во время переговоров в Минске была достигнута договоренность об интеграции военно-промышленного комплекса Беларуси в российский. "Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И, самое главное, комплекс "Искандер", который вы также, пообещав полгода назад, передали нам", - сообщил на встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко.

В этой связи Карбалевич обращает внимание на то, что неизвестны условия передачи российского оружия Беларуси: "Либо бесплатно, либо за это оружие Беларуси придется платить. Оно очень дорогое, белорусский бюджет таких денег не предусматривает, поэтому пока не ясно, когда и как Беларусь сможет его полноценно использовать".

"Беларусь остается тем, чем она была"

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" может запускать ракеты, оснащенные ядерной боевой часть. Однако эксперты едины во мнении, что в данный момент ядерная эскалация практически исключена.

"Такой сценарий мог бы стать возможным, на мой взгляд, если бы России грозило чудовищное поражение в войне и, возможно, потеря Крыма, - уточняет профессор Манготт. - Но пока Беларусь остается тем, чем она была последние десять месяцев, - площадкой для наступления и учений для российской армии. Это площадка, с которой запускают ракеты в Украину. Также Беларусь стала гостевой военной базой, потому что около 10-15 тысяч российский солдат находятся в Беларуси. Но прямого вступления Минска в войну я не ожидаю".

Григорий Нижников согласен с тем, что российское ядерное оружие не будет размещено в Беларуси в ближайшее время. При этом, по его выражению, сама Беларусь "является инструментом Москвы" в ее противостоянии с Западом: "Беларусь стала своего рода оружием для России, и та его использует для устрашения Запада. Ядерное оружие - это один из элементов".

Опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что главным результатом переговоров Путина и Лукашенко в Минск стало то, что судьбоносных решений на них принято не было.

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