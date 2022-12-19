  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото из архива)
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото из архива)Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance
КонфликтыГермания

Берлин встревожен визитом Путина в Минск

Никита Жолквер
43 мин. назад

Правительство Германии обеспокоено возможным расширением белорусской помощи России в ее войне против Украины.

https://p.dw.com/p/4LA7g

Правительство Германии испытывает определенную тревогу в связи с первым за три года визитом российского президента в Минск. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в понедельник, 19 декабря, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Вступит ли Беларусь в войну России против Украины?

Тревога, по его словам, вызвана неясностью ответа на "вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли". Хебештрайт напомнил, что до сих пор Беларусь по меньшей мере оказывает помощь России в этом отношении, предоставляя российским военным свою территорию для развертывания войск и свое воздушное пространство для российских боевых самолетов.

Ожидает ли официальный Берлин формального вступления Беларуси в войну против Украины? "Я не хотел использовать такую формулировку, - ответил Хебештрайт, - но белорусская помощь может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного".

Смотрите также:

Франак Вячорка в интервью Conflict Zone

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Втянет ли российский президент Беларусь в свою войну? О чем договорились Лукашенко с Путиным в Сочи? Может ли нынешняя ситуация дать шанс оппозиции, и к чему готовиться белорусам?
Политика30 сентября 2022 г.44:10 мин.
external

Как украинцы охраняют украино-белорусскую границу? Европа в фокусе

Как украинцы охраняют украино-белорусскую границу? Европа в фокусе

Также в программе: как в Греции спасают целые районы от застроек, почему в Балтийском море пропадает рыба, как французы производят биодизель из масла для картофеля-фри, как и где живет дед-отшельник в Молдове?
Политика8 декабря 2022 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дрон Shahed-136 (фото из архива)

"Энергоатом": Над Южно-Украинской АЭС замечен дрон Shahed

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: карикатурный Илон Маск держит в правой руке "синию птицу" - символ соцсети "Твиттер". Впавшие глазницы и зубы намекают на то, что "Твиттер" уже мертв. Маск спрашивает: "Уйти или не уйти?".

Как Маск голосованием в "Твиттере" сам себя уволил

Как Маск голосованием в "Твиттере" сам себя уволил

Общество2 ч. назад
Новогодняя елка в Киеве

В Киеве вернули теплоснабжение и все итоги 298-го дня войны

В Киеве вернули теплоснабжение и все итоги 298-го дня войны

Конфликты17 ч. назад
Сталилитейный завод в Нидерландах

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Экономика и бизнес18 декабря 2022 г.
Киев без света

Украина после обстрела и другие события 297-го дня войны

Украина после обстрела и другие события 297-го дня войны

Конфликты17 декабря 2022 г.
Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дает пресс-конференцию на первом в Германии СПГ-терминале

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

Экономика и бизнес17 декабря 2022 г.
ЗРК Patriot на вооружении немецкого бундесвера (фото из архива)

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Политика17 декабря 2022 г.
На главную страницу