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Лукашенко и Путин на встрече в Минске
Лукашенко и Путин на встрече в МинскеФото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO
КонфликтыРоссия

Путин и Лукашенко раскрыли детали военного сотрудничества

Даниил Сотников
19 мин. назад

Беларусь поставила на боевое дежурство российский комплекс С-400, получила "Искандер" и готовится к новым учениям с Россией.

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Беларусь поставила на боевое дежурство переданный Россией комплекс системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400, а также получила комплекс "Искандер", ракеты которого могут нести ядерную боевую часть. Об этом сообщил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Минске в понедельник, 19 декабря. В феврале он заявлял, что системы С-400 могут быть размещены под Минском, чтобы "видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее".

Российские военные обучат белорусские экипажи

Кроме того, Москва и Минск договорились продолжать практику регулярных военных учений, а российские специалисты, в частности, будут готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью.

Российский президент также напомнил, что "в рамках последовательной реализации общей военной доктрины" уже действует российско-белорусская региональная группировка войск, на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания воинских частей двух стран, создана единая система противовоздушной обороны.

Лукашенко, комментируя сотрудничество с Россией, назвал их с Путиным "соагрессорами". "Вы знаете, мы вдвоем - соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете", - заявил он.

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