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Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото из архиваФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Эксперты - о трендах в РБ: "Усиление зависимости от России"

Татьяна Гаргалык
26 мин. назад

Эксперты представили новый выпуск "Белорусского трекера перемен". О трендах в белорусской политике, экономике и развитии общества - у DW.

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Рост зависимости от России во всех сферах, усиление репрессий, падение реальных доходов населения, попытки обойти санкции и найти новых экономических партнеров - такие тренды отмечают авторы третьего выпуска отчета "Белорусский трекер перемен", созданного при поддержке германского Фонда имени Фридриха Эберта. Онлайн-презентация исследования состоялась в пятницу, 16 декабря. Команда экспертов рассказала об устойчивых тенденциях в белорусской политике, экономике и развитии общества. Третий выпуск охватывает события минувшей осени - с сентября по ноябрь включительно.

"Беларусь все больше вовлекается в войну"

Один из основных трендов внешней политики Беларуси - углубление зависимости от России. Ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин называет это "десуверенизацией". Он обращает внимание, что осенью подобный тренд наблюдался и в оборонной сфере. В частности, на территории РБ развернули совместную группировку войск, а во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Минск был подписан протокол об изменениях в соглашение 1997 года "о совместном обеспечении региональной безопасности". Хотя итоговая версия документа так и не была опубликована, эксперт полагает, что речь может идти о длительном пребывании российских войск в Беларуси и размещении там объектов российской военной инфраструктуры. Аналитик также считает, что Беларусь все больше "вовлекается в войну". Так, она несколько раз голосовала в ООН против резолюций, инициированных Украиной и ее союзниками.

По мнению Слюнькина, говоря о внешнеполитических трендах, не стоит забывать, что продолжается миграционный кризис, развязанный Александром Лукашенко в 2021 году. В результате соседние страны начали возводить физические барьеры на границе с РБ.

В то время как официальный Минск развивает сотрудничество с непризнанными государствами или оккупированными территориями, европейские страны усиливают сотрудничество с белорусской оппозицией. "В Бельгии открылась миссия демсил. В Совете Европы (СЕ) была сформирована контактная группа по сотрудничеству с белорусским гражданским обществом. Это решение во многом уникальное, потому что СЕ не будет параллельно сотрудничать с фактическими белорусскими властями", - отмечает Павел Слюнькин. 

"Дрейф в сторону антидемократических перемен"

В то же время внутреннюю политику Беларуси определяет дальнейший "дрейф в сторону антидемократических перемен", отмечает основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман. Он обращает внимание на законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС), После формирования ВНС не будет избираться напрямую и займет высшее место в иерархии госорганов. "Интересно, что одно из полномочий ВНС - помимо того, что у него есть возможности импичмента президенту, введения чрезвычайного положения, - связано с возможностью отменять решение избирателей, законы и указы, которые принимают другие органы власти. Самое вопиющее - то, что есть законодательное право отменять итоги президентских выборов", - говорит аналитик.

Основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман
Артем ШрайбманФото: privat

Шрайбман подчеркивает также, что белорусское государство расширяет репрессивный аппарат, увеличивает финансирование силовых структур, усиливает милитаризацию. По его мнению, среди прочего этому могли способствовать, с одной стороны, политизация полка имени Кастуся Калиновского, воюющего за Украину, а с другой -  создание силового блока при переходном кабинете Светланы Тихановской.

"Главный тренд – усиление репрессий"

Усиление репрессий называет главным трендом во взаимоотношениях режима и общества старший аналитик "Центра новых идей" Геннадий Коршунов. По его словам, в сентябре-ноябре в три с половиной раза, по сравнению с летом, выросло количество политически мотивированных задержаний, в полтора раза - количество судов. Втрое увеличились сроки заключения, назначаемые судами.

Cтарший аналитик
Геннадий КоршуновФото: privat

Постоянно растет число политзаключенных. Если летом в этот список ежемесячно добавлялось в среднем 87 человек, то осенью - не менее 107, ноябрьский "рекорд" - 139. "При этом среди политзаключенных постепенно увеличивается доля женщин. Сохранилась тенденция к преследованию родственников политзаключенных и тех, кто борется против режима. Оформляется тенденция задержаний целых семей и сотрудников одного предприятия. На новый уровень выходят репрессии адвокатуры и медиа", - говорит Коршунов.

Поддержка Лукашенко растет?

На  этом фоне определенное удивление экспертов вызывает рост, по сравнению с августом 2022-го, числа людей, которых можно назвать "скорее сторонниками режима" Лукашенко. Это показал онлайн-опрос, проведенный в конце ноября. В нем участвовали 999 респондентов. Независимый социолог Филипп Биканов считает, что на результаты исследования могли повлиять то обстоятельство, что шансы попасть в него были "не равны у каждого жителя Беларуси", и " потенциальный фактор страха". Если отбросить страх, то одной из главных причин роста доверия к режиму Биканов считает консенсус белорусского общества насчет невступления Беларуси в войну.

Социолог также отмечает, что повестка демократических сил не доходит до значительного количества белорусов. "Информационная изоляция также может сказываться на росте доверия к режиму", - говорит эксперт. Еще одним фактором, по его словам, может быть "рост социального оптимизма", в том числе у ярых противников режима. "Замедление экономического падения и особенно популистская мера по заморозке роста цен, скорее всего, оказали эффект", - резюмирует Филипп Биканов.

Заморозка цен оказалась популярной среди 63% горожан

Подтверждают это и опросы центра BEROC - заморозка цен, предпринятая Лукашенко, оказалась популярной среди 63% городского населения. Впоследствии контроль за ценами ослабили: контролируются 270 позиций, предусмотрена возможность повышения цен через обращение к специальным комиссиям или через систему максимальных надбавок.

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский убежден, что Беларусь все еще остается в рецессии: в октябре 2022 года ВВП, по сравнению с прошлогодними показателями, снизился на 4,7 %, а реальные зарплаты - на 4,5% . Среди проблемных отраслей Львовский называет некогда успешную IT, которую покинули 25-30% работников, а также не сумевшую приспособиться к санкциям деревообработку.

Беларусь отчаянно ищет альтернативу РФ

Между тем для обхода санкций в отношении продукции деревообработки Минск пытается использовать Казахстан, Кыргызстан и другие государства Центральной Азии, считает академический директор BEROC Катерина Борнукова. У этих стран вырос импорт в Евросоюз по ряду позиций, которые в РБ находятся под санкциями. По словам эксперта, хотя продолжается тренд на свертывание связей с западными соседями (экспорт в ЕС в сентябре упал на 60%), растут поставки белорусской электроэнергии. Основным потребителем в Евросоюзе остается Литва.

На фоне роста экономической зависимости от России Беларусь отчаянно ищет альтернативных экономических партнеров и "обращает взор на Китай". Экспорт в КНР растет - вероятно, благодаря продаже калийных удобрений, а вот китайские инвестиции в РБ снизились еще в 2020 году и сейчас остаются на том же уровне. "Перспектива развития отношений с Китаем достаточно призрачна, а экспорт в Китай чуть ли не в 15 раз меньше экспорта в РФ", - добавляет Борнукова.

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