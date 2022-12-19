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Александр Лукашенко и Владимир Путин (Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO)Фото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Переговоры Путина и Лукашенко длились 2,5 часа

Екатерина Венкина
14 мин. назад

Президент России и белорусский правитель встретились на территории Беларуси впервые с 2019 года.

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Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 19 декабря, провели переговоры в расширенном составе в Минске. Первая с 2019 года встреча этих политиков на белорусской территории длилась более двух с половиной часов. В ее ходе Путин, в частности, анонсировал разработки, связанные с "военно-техническим взаимодействием" Москвы и Минска, передала пресс-служба Кремля. Речь будет идти не только о "взаимных поставках", но и о сотрудничестве в "высокотехнологичных отраслях", заявил президент РФ, не назвав, однако, конкретных проектов.

Лукашенко в свою очередь коснулся того, какое место Россия и Беларусь закрепят за собой "в новой системе международных координат". "Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза", - цитирует белорусского правителя его пресс-служба.

ISW: Путин в Минске может попытаться создать условия для новой атаки на Украину

Основное внимание в заявлениях для прессы было отведено вопросам экономического взаимодействия. Война в Украине в материалах, распространенных пресс-службами, не упоминалась.

В сводке от 16 декабря аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагали, что в ходе визита Путин, вероятно, окажет давление на Лукашенко "с целью добиться уступок в российско-белорусской интеграции". Как констатировали эксперты, до встречи Лукашенко работал над информационной повесткой, чтобы отклонить требования России о дальнейшем сближении.

Визит Путина в Минск может указывать на то, что президент РФ пытается создать условия для нового активного наступления на Украину - возможно, на север страны или Киев - зимой 2023 года, отмечали в ISW. Ранее эксперты института считали маловероятным то, что Москве удастся вовлечь Минск в прямые боевые действия против Украины.

Берлин встревожен визитом

Правительство Германии испытывает определенную тревогу в связи с первым за три года визитом российского президента в Минск, заявил 19 декабря, отвечая на вопрос DW, официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Тревога, по его словам, вызвана неясностью ответа на "вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли". Хебештрайт напомнил, что до сих пор Беларусь оказывала помощь России в этом отношении, предоставляя свою территорию для развертывания войск РФ и воздушное пространство - для российских боевых самолетов.

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