ISW: Путин в ходе визита в Минск хочет надавить на Лукашенко

Российский президент рассчитывает добиться от правителя Беларуси уступок по интеграции, а также создать условия для нового наступления на Украину, полагают эксперты ISW.

Президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Минск намерен оказать давление на белорусского правителя Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в сводке за пятницу, 16 декабря.

Отмечается, что Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью. Лукашенко, по данным ISW, уже начал создавать информационные предпосылки, чтобы отказать Путину в его требованиях, как он это делает уже не одно десятилетие.

Визит в Минск может также указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину - возможно, на север страны или на Киев - зимой 2023 года, пишут эксперты. В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкий, но возможный.

Однако встреча Путина и Лукашенко как минимум будет способствовать проведению "отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину", говорится в сводке. "Эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Беларуси", - отмечает ISW.

Путин посетит Беларусь впервые с 2019 года

Владимир Путин 19 декабря посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Это первый визит Путина в Беларусь более чем за три года - с июня 2019-го.

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко в свою очередь заявил, что на встрече с Путиным будут обсуждаться и военно-политические вопросы. "Мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное - это экономика", - сказал он на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, его слова приводит госагентство БелТА.

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