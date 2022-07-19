Сколько еще Запад будет поддерживать Киев? Немецкие эксперты - о ходе войны

"Вторжение России в Украину - это региональная война с глобальными последствиями. И уже сегодня очевидно, что она изменит международную политику на ближайшие годы, а, возможно, и десятилетия", - такими словами военный эксперт, профессор Карло Масала (Carlo Masala) предварил подиумную дискуссию о развитии этого конфликта, которая состоялась в Мюнхенском университете бундесвера вечером 19 июля.

Насколько прочной окажется поддержка Украины со стороны стран ЕС и НАТО, если война затянется, удастся ли Киеву при заключении мира избежать территориальных потерь, а, может быть, даже вернуть себе Донбасс и Крым, и что будет, если утром 21 июля - в день завершения планового ремонта газопровода "Северный поток" - российский газ не потечет по его трубам в сторону Европы?

Карло Масала (фото из архива)

Мнения участников дискуссии - генерала бундесвера в отставке Ханса-Лотара Домрёзе (Hans-Lothar Domröse), генконсула Украины в Мюнхене Юрия Ярмилко, спикера фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам оборонной политики Флориана Хана (Florian Hahn) и главы международного отдела журнала Focus Гудрун Дометайт (Gudrun Dometeit) - по этим и другим вопросам оказывались подчас диаметрально противоположными.

Как будет развиваться ситуация на фронте

Оценивая положение на фронте, Ханс-Лотар Домрёзе констатировал, что Кремль не достиг в Украине поставленных стратегических целей "и поэтому прибег к старому советскому методу ведения боя - пройтись (по противнику. - Ред.) катком". "Это означает: артиллерия, уничтожение, бесконтрольное ведение огня", - пояснил он.

Ханс-Лотар Домрёзе

По словам отставного генерала бундесвера, ситуация в Украине напоминает ему ирано-иракскую войну 1980-1988 годов (закончилась подписанием договора о перемирии на фоне огромных человеческих и экономических потерь сторон. - Ред.): "Война (с украинской стороны. - Ред.) ведется до последнего солдата, в условиях постепенно заканчивающихся вооружений. При этом россияне практически не могут завоевать новые территории (…). Даже в Донбассе, на своей вотчине, которую они хотят "освободить", они продвинулись всего на пару километров. Таким образом, перед нами - позиционная война, как в 12-м раунде боксерского поединка, когда оба противника едва держатся на ногах, висят друг на друге и страдают от огромных потерь".

Комментируя данные британской разведки о том, что российские потери составляют уже около 30 000 военных, Домрёзе отмечает: "Нас всех уже давно бы поувольняли. Катастрофический результат". Между тем Россия может начать эскалацию конфликта, отправив в Украину еще больше танков, авиации, кораблей и артиллерии, предупреждает он.

Отставной генерал Домрёзе не исключет, что Россия может захватить, например, Одессу

"Своей главной стратегической цели - "демилитаризации и денацификации" Украины - он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) не добьется, однако он может захватить, например, Одессу, и это - большая опасность", - рассуждает Домрёзе. Президент Украины Владимир Зеленский, по оценке отставного генерала, также не сможет добиться поставленных целей - вернуть Украине всю захваченную территорию, включая Крым. Имея высокотехнологичные западные вооружения и обученных пользоваться им военных, Украина сможет добиться к осени локальных успехов, считает он: "Именно локальных, а не на линии протяженностью в 900 километров".

Со своей стороны, Россия будет все сильнее ощущать давление санкций, в том числе отсутствие чипов для производства танков. В таких условиях осенью может быть достигнута критическая точка, "когда оба президента скажут: "Если продвижение вперед невозможно, то давайте заключим соглашение о прекращении огня (не о мире)".

Устал ли Запад от войны в Украине?

По наблюдениям Карло Масалы, по истечении пяти месяцев с начала войны в некоторых странах, в том числе США и Германии, начали звучать вопросы о том, как долго Западу еще предстоит оказывать поддержку Украине. "Речь не идет о правительствах. Однако отдельные немаловажные люди все чаще высказывают подобные мнения", - пояснил он.

"Думаю, что сейчас все поняли, что такое Путин, что политика возведения мостов с Россией потерпела поражение, - парировал Ярмилко. - Сейчас все поняли, что мы не только сражаемся за самих себя, за независимую Украину, но и защищаем на переднем крае демократический мир от варварства. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на дальнейшую помощь и благодарны за нее".

Рост цен на газ может поколебать поддержку Украины в Германии, опасаются эксперты

Вернувшись к той же теме позже, он добавил: "Вопрос о ценах на газ очень важен для немецкого общества. Уровень жизни, благосостояние - что может быть важнее? Однако на чашах весов сейчас находятся две вещи: 1 евро надбавки за кубометр газа и похолодание в квартире на несколько градусов; и человеческие жизни, существование государства, разрушенные города и деревни. Для меня ответ очевиден".

Со своей стороны, глава международного отдела журнала Focus Гудрун Дометайт подтвердила, что ее издание еще со времен пандемии коронавируса наблюдает у читателей потерю интереса к статьям о кризисах. Некоторые уже сейчас задаются вопросом, "почему они должны расплачиваться за то, что Путин напал на Украину". По оценке журналистки, осенью, когда цены на газ в Германии вырастут, солидарность с Украиной может оказаться забытой. СМИ предстоит найти решение этой проблемы, чтобы снова привлечь внимание читателей к важным темам, считает Дометайт.

О поставках тяжелых вооружений Украине из Германии

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник, недавно отозванный Киевом на родину, неоднократно резко критиковал ФРГ за слишком медленные, по его мнению, темпы поставок вооружений. Юрий Ярмилко, выражаясь гораздо более дипломатично, также отметил, что Украина "не совсем понимает", почему с поставками германских ЗСУ Gepard проблем нет, а, например, с БМП Marder - есть.

"Однако, с моей точки зрения, ситуация значительно улучшилась, - констатировал генконсул, добавив, что, по его сведениям, в ближайшее время в Украину из Германии должна будет отправиться очередная партия согласованных ранее к поставкам вооружений. - Хорошо, что мы получаем вооружения, но нам нужно больше и больше, и не когда-нибудь в августе или через три месяца, а сейчас".

Отставной генерал Домрёзе подтвердил, что у Германии достаточно вооружений, чтобы поставить их часть в Украину, однако для этого необходимо политическое решение и соответствие сделки закону об экспорте вооружений. "Если бы этого хотели, то могли бы сделать. В этом я не стану вам противоречить, господин генеральный консул. Но только не будьте слишком оптимистичным, говоря: в августе эти вооружения будут нам уже не нужны. Они нужны вам вчера, сегодня и, к сожалению, и в августе", - уверен Домрёзе.

Необходимость дальнейших поставок вооружений Украине не вызывает сомненний и у депутат бундестага от блока ХДС/ХСС Флориан Хан. "Мы - самая крупная экономика Европы. Мы, Европа находимся сейчас, так сказать, в центре этого конфликта. Именно поэтому так важно, чтобы мы взяли на себя ведущую роль, а не только смотрели, что делают другие, и всегда плелись в хвосте", - заявил он, отсылая к словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), что все вопросы поставок вооружений Украине Берлину надо сначала согласовать внутри НАТО.

Цели Запада и Украины в отношении войны с Россией

Каковы же цели Киева, Москвы и Запада в отношении ведущейся в Украине войны и насколько реалистично их достижение? Мнения на этот счет разделились. "Если цели (в войне. - Ред.) не задают политики, поставить их перед собой и обеспечить их достижение должен главнокомандующий", - полагает Ханс-Лотар Домрёзе. "Что это означает в данном случае? Мне жаль, господин генконсул, но это не означает "разбить россиян". Это - иллюзорно и математически невозможно, - продолжил он. - Ведь речь идет о мировой державе с 900 000 солдат, которая может обеспечить подкрепление".

В подобной ситуации целью Запада в войне с Украиной должна стать поддержка этой страны до тех пор, пока она не сможет вести самостоятельную в политическом плане жизнь, считает отставной генерал: "Тут нужно смотреть, на каком пространстве это будет. В том, что это будет вся территория Украины, я, к сожалению, сомневаюсь. Но оставшаяся часть страны, какой бы по величине она ни была, желательно как можно больше, когда прекратится стрельба, должна быть в состоянии самостоятельно решать, чего она хочет".

По словам Домрёзе, именно поэтому Западу необходимо как можно скорее поставить Украине вооружения - чтобы площадь "оставшейся Украины" была максимальной и можно было начать переговоры о прекращении огня. Возражая ему, генконсул Ярмилко отметил: "Украина хочет возвращения к законным границам 2014 года".

По словам дипломата, мнение о том, что Киеву следует сохранить за собой "оставшуюся Украину", опасно: "Ведь Путин не остановится, он никогда не оставит нас в покое. И если мы согласимся сейчас с неким статусом-кво, то произойдут другие вещи. Я не говорю даже о Молдове, странах Балтии, Польше или Словакии. Я говорю о нас (Украине. - Ред.) - завтра, послезавтра, через год, через пять лет. Поэтому стратегически мы говорим (что цели Украины в войне. - Ред.) - это границы 2014 года, а тактически - это границы 23 февраля текущего года".

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