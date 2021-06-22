 Соцопрос: как молодое поколение стран ЕС взрослеет в эпоху кризисов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.07.2022

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Европа

Соцопрос: как молодое поколение стран ЕС взрослеет в эпоху кризисов

Война РФ с Украиной, климатический кризис, пандемия ковида - как со всем этим справляются молодежь Европы? Каким видит будущее? И как следует ЕС разрешать кризисы? Данные опроса фонда TUI.

Девушка-волонтер в Польше помогает беженке из Украины

Две три молодых европейцев готовы принимать беженцев

В польском городе Гливице летние каникулы. Александра Пясецка, Лена Кубиса и Кинга Зувала поехали на Балтийское море, в Гданьск. Три подруги запланировали отпуск еще за полгода. Еще до начала войны в соседней Украине, войны, которая изменила и их жизнь.

Война в Украине - это эпохальное событие

"Время от времени я думаю о войне и испытываю от этого панические атаки - ведь война так близко. Мне кажется, что этот страх не исчезнет, пока война не закончится", - делится Кинга в разговоре по телефону. Семья Лены приняла украинскую семью из 7 человек, иногда еще один член этой семьи живет в соседней квартире, которая принадлежала бабушке Лены и, к счастью, пустовала. "Конечно, для меня все сильно изменилось. Но для этой семьи жизнь просто перевернулась с ног на голову", - говорит Лена. Она, Александра и Кинга в следующем году заканчивают школу, им всем около 18 лет. Не только они сильно переживают из-за войны.

Три польских девушки подруги

Три подруги из Польше, жизнь которых затронула война в Украине

Более 60% молодых европейцев считают, что война в Украине - это эпохальное событие. Таковы результаты социсследования "Junges Europa", проведенного благотворительным фондом TUI. Институт изучения общественного мнения опросил в апреле более 6200 человек в возрасте от 16 до 26 лет в Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Греции и Польше.

В первую очередь, в Польше, Германии и Греции молодые люди видят во вторжении России в Украину для себя личную угрозу. При этом они выражают высокую готовность помогать, например, принимать беженцев, как это сделала семья Лены. По данным опроса, участвовать в гуманитарной помощи готовы 68% респондентов.

"Раньше, до войны, пожилые люди постоянно говорили, что нам, подросткам, слишком легко живется. Но мне кажется, сейчас они нам больше сочувствуют, потому что нам приходится учиться в непростых обстоятельствах, с большим количеством стресса", - добавляет Лена. В конце концов, война в Украине - не единственная причина волнений. Как показывает исследование, больше всего европейскую молодежь беспокоит изменение климата.

Несмотря на войну и пандемию, изменение климата остается темой номер один

"Изменения климата - это проблема, которая затрагивает всех людей. Поэтому я надеюсь, что мы все наконец очнемся и начнем предпринимать какие-то действия", - говорит Хавьер Родригес. Ему 25 лет, он живет в Кадисе и только что закончил магистратуру. Хавьер хочет преподавать историю и сейчас готовится к экзамену, который нужно сдавать всем, кто намерен быть учителем в Испании. Парень называет себя оптимистом: "Я всегда стараюсь находить что-то хорошее." Он думает о себе в первую очередь как о европейце, а потом уже как об испанце. Родригес много и с удовольствием путешествует по Европе, у него есть друзья из разных стран.

Хавьер Родригес со своей девушкой в Риме

Хавьер со своей девушкой в Риме. Он в первую очередь считает себя европейцем, а потом уже испанцем.

Когда он сидит с друзьями в баре, они в ходе разговора признаются, что боятся не найти работу. В том числе - и все чаще - из-за климатического кризиса. "Мы все время взваливали вину за изменение климата на крупные корпорации, которые не думают об экологии, и на правительства, которые недостаточно делают, чтобы решить проблему. Но в какой-то момент мы все пришли к выводу, что каждый из нас может сделать больше для защиты климата, например, не есть мяса, перерабатывать отходы, не ездить так часто на машине", - перечисляет Родригес.

Вообще-то многие европейцы, как и Хавьер, выражают наибольшую готовность подключаться именно к решению проблемы изменения климата. Более 60% опрошенных готовы ради этого менять свой образ жизни. А 69% считают своей личной ответственностью участие в борьбе против климатических изменений. И 58% ждут от правительств в этой связи конкретных мер - повышения налогов, введение новых правил и запретов.

Свыше половины опрошенных считают, что страны ЕС должны воспринимать проблему изменения климата серьезнее, чем обеспечение энергетической независимости. Но интересно, что свою ответственность перед ЕС, а не только перед национальными правительствами, в первую очередь в данном случае видят респонденты из стран Южной Европы.

Молодые люди из Испании и Италии - за более тесную интеграцию стран-членов ЕС

"Европа для меня то место, где я могу развиваться как личность и воплощать свои мечты. И то место, где у меня есть права, что для меня важно из-за моего бэкграунда", - смеется Даниэла Каппуччо, которая сейчас снова живет в родном городе на северо-западе Италии. Она наполовину колумбийка и поэтому всегда понимала, как много прав и свобод дает европейский паспорт.

Даниэла Каппуччо

Даниэла Каппуччо

Девушке 25 лет, она только что закончила изучать юриспруденцию. Даниэла работает и готовится к экзамену в адвокатуру. Она уже много лет занимается гражданским активизмом, ведет семинары в школах, чтобы рассказать молодым людям о структуре и принципах работы ЕС. Для большей части молодежи (69%), которая принимала участие в опросе TUI, ЕС в первую очередь - это экономическое объединение и пространство с открытыми границами, где можно легко путешествовать и работать. Для 62% опрошенных Европа - это союз для защиты свобод. При этом молодые люди из Испании и Италии выступают за более тесную интеграцию стран-членов ЕС.

"Мне кажется, что мы ждем от ЕС, что он решит самые главные масштабные проблемы, - продолжает Даниэла Каппуччо. - Но в то же время национальные государства не хотят делегировать Брюсселю свои полномочия. Я надеюсь, что в будущем мы передадим руководящим органам ЕС формальные полномочия, чтобы лучше справиться с вызовами".

Поколение компромисса

Исследование фонда TUI показывает, что при решении этих проблем европейская молодежь делает ставку на прагматизм. Так, 71% опрошенных согласны с утверждением, что для успеха в борьбе за защиту климат нужно идти на компромиссы. 66% воспринимают меры, направленные против изменения климата, как гарантию будущей свободы. Как и до войны в Украине, для молодежи более важна защита климата, чем обеспечение экономического роста.

зал заседаний Европарламента

Европейский парламент: здесь, в том числе, решается и будущее молодежи

Реализм проявляется и в реакции на войну в Украине. Политические меры, такие как поставки Киеву оружия (62%) или экономические санкции против РФ (45%), находят у опрошенных более высокую поддержку, чем приемлемость более высоких цен на бензин (35%), продукты питания (35%) или энергию (34%). "Результаты исследования показывают нам поколение, которое может реалистично анализировать ситуацию и подходит к вопросу, каким должно быть будущее, конструктивно и прагматично", - комментирует данные опроса Томас Эллербек (Thomas Ellerbeck), председатель фонда TUI.

Война, климатический кризис, пандемия - а как же право голоса?

16-летняя Каусар Вахиззади (Kaussar Wahizzadi) учится в школе в Гамбурге. "Насколько я знаю, многим молодым людям было тяжело во время пандемии. И мне в том числе", - делится девушка и рассказывает, как сражалась с депрессией, самоистязанием и отчаянием.

Каусар Вахиззади

Во время пандемии на молодежь обращали слишком мало внимания, считает Каусар Вахиззади

Более 60% участников опроса сообщили, что пандемия ковида подвергла опасности их психологическое здоровье. Кажется, она также отразилась и на оптимизме молодых европейцев. Сейчас они более сдержанно настроены относительно своего будущего, чем в предыдущие годы. "Были ли пожилые люди рады ограничениям? Они этого не заметили. - полагает Каусар. - Напротив, они говорили, что заболеваемость растет из-за молодых".

Уже три месяца девушка участвует в деятельности молодежной организации Социал-демократической партии (СДПГ). Ее волнуют проблемы беженцев, образования и изменения климата: "У нас, молодых, нет никакого представителя, кто бы мог за нас сказать: "Молодежь думает так-то и так-то". Мне кажется, что политики делают предположения, как думает молодежь, а потом принимают решения за нас".

Похоже, ЕС заметил эту проблему хотя бы в первом приближении и провозгласил 2022 год "Европейским годом молодежи". "Я о таком еще не слышала, - признается Александра Пясецка из Польши. - Но это здорово!". И добавляет: "У меня все еще есть чувство, что мнение более пожилых людей в Польше имеет приоритет в политике, но из-за войны, климатического кризиса и других актуальных проблем сейчас это меняется. Медленно, но все-таки меняется".

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    Автор: Клаудиа Ден


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