Первые немецкие ЗСУ "Гепард" Украина получит в июле

Первые 15 зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Гепард" из немецких арсеналов поступят в Украину в июле. Об этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) и ее украинский коллега Алексей Резников договорились в ходе видеоконференции в пятницу, 20 мая, передает агентство dpa.

Пакет помощи Киеву включает в себя также предоставление 59 тысяч единиц боеприпасов, поставку еще 15 установок до конца лета и обучение украинских военных на базах бундесвера.

"Гепард" - это эффективное оружие, которое также обладает значительным сдерживающим эффектом, например, для защиты критической инфраструктуры, - заявила Ламбрехт после переговоров. - Сейчас мы совместно работаем над тем, чтобы первые 15 "Гепардов" с полностью обученными экипажами были готовы к развертыванию с середины июля".

Алексей Резников назвал разговор с Ламбрехт "очень продуктивным". "Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности украинской армии", - написал он в Twitter, пообещав о подробностях сообщить в ближайшее время.

Германия также поставит Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000. Обучение украинских солдат работе с ними уже идет.

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