Беларусь и Россия создают совместную группировку войск

На западных границах Союзного государства будет развернута региональная группировка войск РФ и Беларуси, сообщил Лукашенко. При этом белорусский правитель заявил, что его страна не будет вступать в войну против Украины.

Беларусь и Россия развернут совместную региональную группировку войск. "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - сказал правитель Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности в понедельник, 10 октября, в Минске.

Лукашенко обвинил Украину в подготовке к нападению на Беларусь. "Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено, "мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: донесите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост покажется им цветочками, если они коснутся своими грязными руками хоть метра нашей территории", - сказал Лукашенко.

Как сообщил белорусский правитель, он поручил Минобороны подготовиться к размещению в Беларуси "не одной тысячи" российских военных". При этом Лукашенко подчеркнул, что его страна не намерена вступать в войну против Украины на стороне России.

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