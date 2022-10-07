Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Будет ли в Беларуси официально объявлена мобилизация, есть ли сейчас какие-то ее признаки, в какой форме это может произойти и что говорят те, кого она вероятно затронет?

После того, как в России было объявлено о проведении "частичной мобилизации", стали появляться слухи, что похожих действий стоит ожидать и от официального Минска. Возможна ли мобилизация в Беларуси?

Какой будет мобилизация по-белорусски

В очередной раз за последнее время "мобилизационный" вопрос Александр Лукашенко поднял 4 октября на совещании по вопросам военной безопасности. Его рассуждения на эту тему получились неоднозначными: опровергнув саму необходимость проведения мобилизации в Беларуси, Лукашенко призвал организовать работу по подготовке резервистов.

"Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав и тех, кто числится у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума сделать то, что я вам поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", - заявил Александр Лукашенко.

При этом в распространении слухов о возможной мобилизации он обвинил оппозицию: "Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет".

Лукашенко также считает, что урок мобилизации в России заключается в том, что "многие из них забыли, что такое оружие", а потому в Беларуси резервистов и войска территориальной обороны намерены этому делу обучать. "Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай Бог случится что, свою семью", - поручил Александр Лукашенко.

В белорусских военкоматах уточняют списки

Если Лукашенко категорически отвергает использование самого слова "мобилизация" в нынешних условиях, то его подчиненные делают это регулярно. Выступая перед представителями государственных СМИ, секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в Беларуси нужны "мобилизационные проверочные сборы", в рамках которых военнообязанных запаса будут призывать на 25-30 суток. "Это вполне нормальная практика подготовки и при необходимости, думаю, наш народ встанет на защиту своей страны", - считает Вольфович.

Судя по всему, именно к таким сборам и готовят власти белорусских граждан. По информации DW, те, кто отслужил в армии или состоит на воинском учете, уже замечают пристальное внимание к себе со стороны военных комиссариатов.

Как рассказал житель одного из городов в Брестской области Сергей, ему позвонили из военкомата и пригласили подойти для уточнения некоторых данных: "Повестку не вручали, был обычный звонок на телефон, но мои родные сразу забеспокоились, что это будет только повод забрать меня. В результате в военкомат Сергей решил сходить уже с приготовленными для сборов вещами, однако все обошлось: у него только спросили про состав семьи и по каким специальностям работал после службы в армии.

Еще один собеседник DW, назвавшийся Алексеем, сообщил, что трудится на крупном белорусском предприятии и недавно был вызван в отдел кадров: "Оказывается, туда пришла бумага из военкомата и сверяют списки всех, кто считается военнообязанным. Я так и не понял, зачем это делается, но мы с ребятами обсуждали и пришли к выводу, что может быть связано с войной в Украине". Пока других последствий для Алексея история с посещением отдела кадров не имела.

Решатся ли власти на реальную мобилизацию?

Мобилизационные сборы в 2022 году уже проводились в разных регионах Беларуси. Так, в конце июня они были организованы для военнообязанных запаса в Гомельской области, которая непосредственно граничит с Украиной. Тогда официально сообщалось, что на сборы призывались в основном офицеры, прапорщики и сержанты запаса, чтобы "тренировать свои навыки и обновлять знания, в том числе и по огневой подготовке".

Участником тех сборов был и инженер одного из гомельских заводов Виктор, который заметил, что особых изменений по сравнению с прежними мобилизационными мероприятиями не произошло: "Всё прошло штатно - постреляли на полигоне, были и другие тренировки, чтобы повысить уровень своей подготовки, поскольку обновляются и виды оружия, и другое оснащение в армии".

Он также считает, что нынешнее составление списков для военкоматов вряд ли свидетельствует о подготовке к мобилизации: "Мне кажется, это - нормальное явление, а власти хотят уточнить, кто реально из военнообязанных сейчас находится в стране. Тем более, что в Беларуси была уже не одна волна миграции, а уезжая, люди не снимались с воинского учета".

Сам Виктор не верит, что в стране объявят мобилизацию в ее классическом виде: "Она может быть скрытной и называться по-другому, но пример России показывает, что вряд ли наши власти решатся на подобный шаг. Я по своим знакомым вижу, что на фоне украинских событий в Беларуси очень сильны антивоенные настроения и властям придется с этим считаться".

В белорусской армии - снова учения

В отличие от мобилизации, которая затрагивает главным образом тех, кто находится в резерве, непосредственно в белорусской армии продолжают готовиться к негативному сценарию развития событий. Один из офицеров воинской части, которая дислоцируется в Бресте, на условиях анонимности рассказал, что армейские формирования ожидают новые внезапные учения.

"Если раньше о выездах на полигон мы знали за много месяцев вперед и работа шла планово, то теперь учения стараются не афишировать. Возрастает и идеологическая обработка военнослужащих, что тоже не добавляет спокойствия нам, и нашим семьям", - отметил собеседник.

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