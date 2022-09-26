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Белорусско-украинская границаФото: Ales Petrovich/DW
ОбществоБеларусь

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

Татьяна Гаргалык
24 мин. назад

Белорусские политические активисты, бежавшие от режима Лукашенко, рассказали DW свои истории и поделись мнением о массовом бегстве граждан РФ, которым грозит мобилизация.

https://www.dw.com/ru/ne-znaes-kogda-zakoncitsa-trip-istorii-pobegov-iz-belarusi/a-63242642

После объявления мобилизации в России у фонда солидарности BySol работы еще больше прибавилось. Находящийся в Вильнюсе фонд возник в 2020 году для поддержки репрессированных белорусов и занимается, в том числе, экстренной эвакуацией политических активистов из РБ. С февраля 2022 года он также консультирует о возможностях выезда из Украины, а после объявления мобилизации в РФ - и из России. 

Уже 21 сентября, в первые сутки мобилизации, фонд получил в 7 раз больше запросов. На горячую линию поступило более 150 обращений по поводу выезда и эвакуации, раньше столько было за неделю, рассказал белорусскому новостному ресурсу "Позірк" руководитель фонда Андрей Стрижак. Большинство обратившихся - россияне (66%), хотя белорусы (27,5%) и украинцы (6,5%) также просили консультаций.

Что такое экстренная эвакуация, многие белорусы за последние два года узнали на собственном опыте. От режима Лукашенко некоторые бежали, в том числе, через Россию. DW cобрала несколько историй и спросила у героев, что они думают о россиянах, спасающихся от мобилизации.

"Спасаешь свою жизнь, как можешь"

Следователь из Минска Андрей Остапович  в августе 2020 написал и опубликовал в Instagram эмоциональный рапорт об увольнении. После этого он вынужден был скрываться в России, оттуда ему не удалось бежать в Латвию, его задержала ФСБ и вывезла на территорию Беларуси. Остаповичу удалось скрыться от белорусских силовиков, которые ехали его забирать, две недели он бродил по лесам, но сумел выбраться на территорию ЕС. О своей истории сейчас он говорит неохотно.

Следователь из Минска Андрей Остапович
Андрей Остапович

"У меня основная проблема была в том, что как у силовика не было визы, в Европу я никогда не ездил. Второй момент - отсутствие опыта пересечения границы и желание все сделать законно. Но после того, как тебя, прикованного гирей, с мешком на голове провезут (речь о ФСБ. - Ред.) четыре часа, ты уже спасаешь свою жизнь, как можешь", - говорит Остапович. Оказавшись в безопасности, экс-следователь начал помогать с эвакуацией из Беларуси силовикам, поддержавших протесты. "Перед выходными человек должен был собрать все вещи, потом мы отправляли его в Украину, там делали шенгенскую визу. Через Россию почти никого не перевозили, только в исключительных случаях и когда началась война в Украине. Но в РФ человек должен был провести минимальное количество времени, оттуда отправиться в Казахстан или Грузию", - рассказывает собеседник.

Андрею пришлось экстренно эвакуировать из Беларуси и России и собственных родных и друзей, которым из-за его позиции тоже начала угрожать опасность. Всего, по словам Остаповича, он помог оказаться в безопасности нескольким десяткам человек. Признается, что были случаи, когда беглецам, как и ему самому, приходилось идти по лесам.

Что касается ситуации с россиянами, бегущими от мобилизации, то экс-следователь отмечает, что может понять, почему некоторые страны Европы отказывают им во въезде. По его мнению, здесь дело не только в вопросах безопасности, но и в том, что такое количество беженцев-мужчин может просто обвалить местные рынки труда. "Еще мне иногда кажется, что в Европе хотят, чтобы россияне остались у себя в стране и поварились в том, что они допустили", - также добавляет Остапович.

"Не знаешь, когда завершится твой трип"

Белорусского активиста из Солигорска Павла Батуева задержали в ноябре 2021. Он отсидел 33 суток административного ареста и смог выйти на свободу, подписав бумагу о сотрудничестве с КГБ - но так как сотрудничать с силовиками Батуев не собирался, был вынужден бежать из Беларуси.

Белорусский активист из Солигорска Павел Батуев
Павел Батуев Фото: Privat

"Я бежал через Россию, там пробыл почти месяц, потому что люди, которые помогали с эвакуацией, пошагово рассказывали, что и когда я должен сделать. Я придерживался их рекомендаций, - рассказывает активист. - В принципе, мой путь прошел достаточно удачно. Я не могу раскрывать какие-то подробности, не хотел бы причинить вред людям, которые потенциально могут пройти такой же маршрут.  Основная сложность, что ты почти все время сидишь в каком-то помещении и не знаешь, когда конкретно завершится твой трип". Однако, признается Павел, в отчаяние он не впадал, помогало то, что всегда был на связи с друзьями и семьей, которая к тому времени находилась в безопасности. Из России Батуев смог переправиться в Украину, а оттуда улетел в Германию.

Говоря о бегущих от мобилизации россиянах, Батуев отмечает, что, на его взгляд, некоторые европейские страны действуют излишне эмоционально и нелогично, запрещая въезд гражданам РФ. "Если человек бежит от призыва, хочет спрятаться в Европе, может там за свои деньги существовать, то пусть будет лучше так. Это будет больше в поддержку Украины, чем какие-то эмоциональные решения", - считает белорусский активист.

"Двигаться по лесам на инвалидной коляске немыслимо"

Еще один собеседник, пожелавший сохранить анонимность из-за опасений за безопасность родных и друзей, оставшихся в РБ, экстренно эвакуировался из Минска в конце 2021 года. Мужчину выпустили из-под домашнего ареста, но он узнал, что на него заведено несколько уголовных дел. Дополнительные сложности  заключались в том, что герой DW передвигается на инвалидной коляске.

"Двигаться по лесам на коляске в сторону Литву, тем более, что там все заболочено, немыслимо. На границе с Польшей уже был большой кризис с мигрантами из арабских стран, этот путь тоже был закрыт, белорусско-украинская граница - почти сплошные реки, пара сухопутных мест, которые очень серьезно контролировали", - рассказывает белорус.

По его словам, единственный приемлемый путь лежал через Россию в Украину, в которой он запросил защиту. Дорога заняла примерно неделю. "Я был в контакте со своими друзьями-правозащитниками. Я был под подпиской о невыезде, меня должны были контролировать, но успех этого предприятия основывался на коррупции и контрабанде , - не скрывает собеседник. - Все, что происходило, - сюжет для голливудского триллера, мне кажется, я единственный, кто в коляске все это преодолел".

Мужчина говорит, что с одной стороны по-человечески понимает россиян, которые сейчас бегут от мобилизации, с другой, он уверен, что среди них многие еще недавно поддерживали войну в Украине. "Не идти на войну, не брать в руки оружие - я считаю, это очень правильно, это какая-то людоедская история. Ужасно то, что большинство российского общества поддерживает ее. Уверен, что многие из тех людей, которые сейчас бегут, еще недавно клеили z или "можем повторить" на машины, но лично идти и превращаться в удобрение никто не хочет", - говорит белорус.

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