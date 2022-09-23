Кто едет в РБ после объявления в РФ мобилизации

После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил в РФ мобилизацию, многие россияне стали искать разные способы, чтобы покинуть свою страну. Ощущается ли это в Беларуси - в репортаже DW.

Еще неделю назад популярность поездок граждан России в Минск и белорусские регионы объяснялась желанием получить банковские карты международных платежных систем после их ухода из России, а попутно совершить покупки и осмотреть местные достопримечательности. Однако после того, как президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране мобилизацию, ситуация заметно изменилась.

Минск стал транзитным хабом для россиян?

Первыми резкий всплеск активности на белорусском направлении со стороны российских граждан ощутили авиаперевозчики и железная дорога. 22 сентября билеты на поезда из Москвы в белорусскую столицу были разобраны на ближайшие дни. При желании обычно их можно купить даже за 100 белорусских рублей (примерно 40 евро). При этом стоит иметь в виду, что железнодорожное сообщение теперь связывает Беларусь только с Россией: в страны ЕС и в Украину пассажирские составы не ходят еще с момента начала пандемии коронавируса.

В "Белавиа" подтвердили повышенный спрос на билеты по многим маршрутам Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Авиарейсы в Минск тоже стали пользоваться повышенным спросом, при этом аэропорт в столице Беларуси, не исключено, для многих пассажиров из РФ является не конечной точкой маршрута, а своеобразным транзитным хабом для дальнейших полетов.

В авиакомпании "Белавиа" подтвердили, что в эти дни наблюдают повышенный спрос на билеты по многим маршрутам - особенно в южном направлении. К примеру, цена на оставшиеся билеты с вылетом в Грузию в ближайшие дни составляет от 400 долларов, а полет в Казахстан или Армению обойдется почти в 600 долларов. Но на многие рейсы до конца сентября свободных мест уже нет.

Причина для миграции - не только мобилизация

Трудности с выездом из Беларуси поездом не смутили многодетную семью, которую корреспондент DW встретил на железнодорожном вокзале в Бресте, когда туда прибыл состав из российской столицы. Мужчина, назвавшийся Ахмадом, рассказал, что привез свою семью из Чечни через Москву, а в дальнейшем намерен попасть в Польшу.

Вокзал в Бресте. В страны ЕС и Украину поезда из РБ не ходят с момента начала пандемии коронавируса Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Мне говорили, что теперь это сделать непросто, но я все равно буду пробовать", - говорит Ахмад, не вдаваясь в подробности, каким образом собирается осуществить свое желание перебраться на территорию Евросоюза. На вопрос, стала ли причиной для таких действий объявленная в России мобилизация, собеседник DW ответил так: "Не только это повлияло, я давно уже планировал уехать в Европу, а теперь пришел момент, что дальше откладывать нельзя".

Он также заметил, что вместе с ним в вагоне ехало немало молодых людей из России, которые спешно покинули страну именно из-за опасений, что могут попасть под призыв в армию. Попутчики Ахмада, по его словам, вышли из поезда в Минске и намерены были искать другие способы, чтобы продолжить свой маршрут.

Пассажиром этого же московского поезда оказался житель Бреста Александр, который рассказал, что при выезде из российской столицы чувствовалось напряжение: "Многие из россиян при посадке в вагон были взволнованы. Как я понял, у них были сомнения по поводу того, не снимут ли с поезда на границе с Беларусью, будут ли какие-то проверки в пути. Но все обошлось, поездка прошла как обычно".

Аренда квартир пользуется ажиотажным спросом

Между тем очевидцы отмечают навязчивое внимание к тем, кто сейчас прибывает из России, со стороны белорусских силовых структур. Сотрудников милиции стало больше и в минском аэропорту, и на железнодорожных вокзалах. Кроме того, правоохранители проявляют интерес к автомобилям с российскими номерами, которые находятся в Беларуси.

"Во дворе нашего многоквартирного дома милиционеры, увидев припаркованные машины, расспрашивали людей, к кому приехали гости из России и не сдает ли кто-то в доме жилье на сутки", - рассказала брестчанка Светлана. Между тем, как сообщил DW на условиях анонимности один из предпринимателей, знакомый с ситуацией на рынке недвижимости, спрос на аренду жилья в Беларуси в последние дни очень сильно вырос. По его словам, россиян, готовых снять квартиру, стало значительно больше.

"Если раньше временное жилье в Беларуси искали в основном путешественники, приехавшие в страну с туристическими целями (в случае чего, они могли остановиться и в гостиницах), то теперь много желающих россиян снять именно квартиру или загородный дом", - отмечает собеседник. Он полагает, что таким образом приезжие хотят избежать утечки информации о месте своего пребывания в Беларуси.

В самой Беларуси мобилизации не будет?

Белорусские власти заявляют, что никаких планов на счет мобилизации в стране нет. Государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович, находившийся в Москве 21 сентября (в день обращения Владимира Путина), прокомментировал эту новость так: "Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай Бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории".

Александр Лукашенко Фото: BelTA/dpa/picture alliance

Во время посещения мемориального комплекса "Хатынь" 23 сентября высказался на эту тему и Александр Лукашенко. По его словам, это мобилизация в России. "То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… А если не будет? Это вас, пропагандистов (сотрудников госСМИ. - Ред.), бы перетерли. А им же (противникам властей, которые говорят о мобилизации в Беларуси. - Ред.) за это ничего не будет, им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - пообещал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно "реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма".

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