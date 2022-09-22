Минобороны РФ назвало имеющих право на бронь от мобилизации

На 212-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 сентября (время московское).

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Официальный Берлин сообщил, что уклонение от мобилизации - убедительная причина для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище в Германии. Соответствующее указание дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF), сообщает корреспондент DW в Берлине. Отмечается, что то же касается дезертиров. Между тем планов распространить действие параграфа 22 закона о пребывании на дезертиров и "уклонистов" нет, уточнили в Берлине.

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Предприниматель, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский посоветовал российским мужчинам "между мобилизацией и "уголовным делом" (за уклонение от мобилизации. - Ред.)" выбирать уголовное дело.

"Я отсидел больше 10 лет, а сейчас с ужасом думаю, что если бы не это, мог бы оказаться по другую сторону и помогать кремлевскому упырю убивать братьев. Хочу верить, что нет, но могло бы случиться…" - написал он в своем Telegram-канале .

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Украинской разведке известны имена всех, кто сотрудничал с пророссийскими "властями" на оккупированных территориях, следует из сообщений СБУ в Telegram и ГУР в Facebook .

Как отмечает ГУР, эта информация была получена "оперативным путем, в том числе при помощи агентуры в органах власти и силовых структурах РФ".

Со своей стороны, СБУ указывает, что она идентифицировала более 1,5 тысячи человек, которых РФ планирует привлечь к организации псевдореферендума в Запорожье.

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Минобороны России перечислило категории граждан, которые не подлежат мобилизации. Среди них, кроме прочего, - россияне с высшим образованием, работающие в сфере информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры; сотрудники российских операторов связи и системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

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"Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут непонятно за что где-то там в окопах, десятки тысяч семей лишатся матери, брата, отца и так далее... Если выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправляли убивать таких же невиновных людей - я посижу 12 суток и столько, сколько нужно, чтобы иметь свое право выступить. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете", - такими словами оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал решение суда об отправке его в ШИЗО на 12 суток. Его цитирует Telegram-канал SOTA.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, очередная отправка в ШИЗО стала для оппозиционера наказанием за то, что он "наговорил про мобилизацию на прошлом суде".

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Как минимум четыре случая поджогов военкоматов и администраций произошли в России за ночь, сообщает Telegram-канал "ЧТД" . По его данным, в здание военкомата в городе Свободный в Амурской области бросили "коктейль Молотова" и повредили фасад. В военкомате Хабаровска "коктейль Молотова" заложили между решетками окон кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации.

В городе Камышине в Волгоградской области мужчина с чулком на голове бросил два "коктейля Молотова" в окно мэрии. А в алтайском поселке Целинный разбили окна и произвели поджог в Доме культуры, где находится администрация сельсовета, пишет Telegram-канал Shot .

ВСУ продолжают наступление

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За последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщает Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке. Российские войска пытались построить здесь укрепленную оборонительную линию после своего отступления в начале сентября, указывает британская разведка.

К югу, в Донецкой области, продолжаются боевые действия, украинские силы штурмуют город Лиман, который российские войска захватили в мае, говорится в сводке. В целом ситуация на поле боя "остается сложной", но Украина сейчас оказывает давление на территорию, контроль над которой необходим России для выполнения своих военных целей, констатирует британское ведомство.

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Ограниченно годные к военной службе россияне (категория "В" в военном билете) подлежат мобилизации, "но их призовут в последнюю очередь", утверждает военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, которого цитирует издание Ircity. Категорию "В" получают те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем.

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На оккупированных Россией территориях Украины начались так называемые "референдумы" по вхождению регионов в состав РФ. "Избирательные участки" открылись в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. "Голосование" на всех территориях продлится до 27 сентября.

Адвокат: При мобилизации не соблюдаются возрастные цензы

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При мобилизации не соблюдаются возрастные цензы и условия, объявленные Минобороны РФ, утверждает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на сообщения получивших повестки россиян. В частности, в Москве повестку получил 63-летний полковник, в Самаре - 60-летний сержант, в Якутии призвали 49-летнего мужчину, который никогда не служил, в Бурятии массово призывали, в том числе 60-летних, пишет Чиков.

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Россия провела масштабный обмен пленными с Украиной в день объявления мобилизации, скорее всего, с той целью, чтобы преуменьшить значение этого обмена, полагают эксперты американского Института исследования войны (ISW). Они отмечают, что жесткий подход Кремля к мобилизации вызывает общественный гнев и недоверие по всей России. "Крайне правые российские блогеры раскритиковали обмен и спросили, отказался ли Кремль от "денацификации" Украины, - одной из заявленных целей российского вторжения", - говорится в публикации.

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После угрозы Путина применить ядерное оружие страны Евросоюза решили ускорить решение о "потолке цен" на российскую нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Еврокомиссии. По этим данным, ограничение цен на нефть может стать частью нового пакета санкций против Кремля, хотя среди стран ЕС нет единой позиции как по определению ценового лимита, так и о том, как именно его установить.

Кадыров: В Чечне не будет мобилизации

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В Сумской области за минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов, в общей сложности по ее территории были выпущены около 130 снарядов. Под огнем российских войск оказались Шалигинская, Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская и Миропольская громады, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В результате обстрелов четыре человека получили ранения. Кроме того, повреждены два десятка жилых домов и 7 автомобилей. Повреждены также два предприятия, школа, садик и сельский дом культуры. В громадах было прервано электроснабжение, но сейчас оно восстановлено.

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В Чечне мобилизация проводиться не будет, заявил в эфире телерадиокомпании "Грозный" глава республики Рамзан Кадыров. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине Чечня перевыполнила некий "спущенный план" на 254 процента. По словам Кадырова, с начала нападения России на Украину участие в боевых действиях приняли 20 тысяч жителей Чечни. Одновременно он пообещал отправлять "на передовую" женщин, которые выйдут на антивоенный митинг, либо их мужей и всех детей.

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Российские войска выпустили по Запорожью около 10 снарядов, часть из них попала в объекты инфраструктуры города. "Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил в своем Telegram-канале председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он призвал горожан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Зеленский призвал Германию быть примером в поставках оружия

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Владимир Зеленский призвал Германию быть "примером для всех других государств, а не наоборот" в вопросе поставок вооружения Украине. "Если вы не хотите нам дать, - послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, - так не давайте. Но не пытайтесь говорить: "Сначала Америка, потом - Германия, потом будет Польша, и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", - заявил президент Украины в видеоинтервью немецкому порталу Bild. Отвечая на вопрос об отказе Германии поставлять Украине танки Leopard, он подчеркнул, что танки сами по себе не поставят точку в войне, развязанной Россией против его страны, и что если ФРГ готова помочь сохранить жизни украинцев, то ей следует предоставить Украине бронетехнику. "Бронированная техника для нас - это вопрос выживания украинцев. Это не только танки, это и "Матадоры" (противотанковые гранатометы. - Ред.), это бронированная техника, которая есть в Германии, которую мы очень хотим и просим у Шольца (канцлера ФРГ Олафа Шольца. - Ред.)", - напомнил Зеленский. По его словам, не помогут одержать победу в войне сами по себе и системы противовоздушной обороны IRIS-T. "Это не оружие, с которым можно победить... Если мы говорим о победе, нам необходимо не только это, нам необходимо более истребительное оружие", - подчеркнул глава государства.

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Украина официально приглашена для участия в первой встрече "Европейского политического сообщества" в Праге 6 октября, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза. По словам чиновника, "Европейское политическое сообщество" представляет собой "платформу для политической координации европейских стран на всем континенте". Цель встречи в чешской столице - содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента". На саммит приглашены все страны Европы, кроме России, Беларуси и Казахстана. В его ходе запланировано провести серию круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".

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Арестованный в Украине "кум Путина" - украинский политик Виктор Медведчук, который стал участником обмена военнопленными, хотя не участвовал в боевых действиях, был нужен ФСБ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, "это лицо, через которое шло финансирование многих агентурных сетей" и "наполнение негласного бюджета ФСБ", поэтому Кремль так "за него боролся". В результате обмена, в ходе которого Медведчука передали России, в Украину вернулись 215 пленных.

Хроника событий 22 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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