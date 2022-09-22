США призвали привлечь Путина к ответственности

На 211-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 22 сентября (время московское).

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Российская армия ударила по Очакову в Николаевской области и Кривому Рогу Днепропетровской области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг". Как указывается в сообщении, в Очакове один из атакующих дронов был сбит, другой попал в портовый буксир. "Пожар оперативно ликвидирован. Человеческих потерь нет". В Кривом Роге дрон поразил двухэтажное нежилое здание. Возникший пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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Беларусь будет выдавать России граждан РФ, пытающихся спрятаться от мобилизации. По информации издания "Мая Краіна Беларусь", белорусские силовики сразу после объявления мобилизации в России получили соответствующий устный приказ. Сотрудники правоохранительных органов должны наблюдать за квартирами, которые сдаются посуточно и следить за машинами c российскими номерами.

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Правительство США призвало привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за агрессивную войну против Украины. "Международный порядок, ради поддержания которого мы здесь собрались, разрушается на наших глазах", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Мы не можем и не позволим Путину уйти от ответственности".

Минобороны РФ ответило на некоторые вопросы по мобилизации

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Фото: Stanislav Krasilnikov/ITAR-TASS/imago images

Минобороны России выпустило некоторые разъяснения по вопросам мобилизации.

В рамках мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы "для выполнения задач" - "это, конечно, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители"

Количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей

Один из основных факторов при призыве из запаса - наличие боевого опыта. Очередность призыва граждан из запаса не установлена, но приоритет отдается тем, кто имеет подходящие военно-учетные специальности.

В соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет. Будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты

Не будут призываться:

Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности

Признанные временно не годными по состоянию здоровья

Занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы

Имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет

Люди, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа

Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете.

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В российских вооруженных силах нет единого мнения и "есть серьезные разногласия по стратегии", как лучше всего противостоять украинскому контрнаступлению, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в западных разведках. Российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на родине на решения, принимаемые Москвой, рассказал телеканалу один из собеседников.

По словам двух источников CNN, Путин лично отдает приказы генералам на местах. "Крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая, намекает на неэффективную командную структуру, от которой России страдала с начала война", - пишет CNN со ссылкой на источники. Кроме того, в отставку был отправлен командир, который руководил большинством подразделений в Харьковской области, узнал CNN. На этом посту он пробыл 15 дней.

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Россия ввела ответные санкции в отношении еще 87 граждан Канады, в том числе против глав канадских провинций и территорий, военных и руководителей компаний, поставляющих в Украину вооружения. Об этом сообщает МИД РФ. Всего Россия ввела персональные санкции против 905 граждан Канады - им запрещен въезд в Россию.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита на Генассамблею ООН призвал мировое сообщество нарастить поставки оружия Украине. "Никакие слова осуждения не могут остановить российскую армию. Лучший способ остановить Путина - это поставить Украине оружие", - заявил Кулеба, подчеркнув, что если по юридическим причинам справедливости не удастся добиться в Международном уголовном суде, необходимо создать специальный трибунал.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) "высоко оценила мужество людей, вышедших на демонстрации в России против мобилизации", сообщает агентство dpa. "Теперь всем в России ясно: Россия находится в состоянии войны со своим соседом, и это затронет всех в России", - заявила она в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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В одном из средних по численности районов Новосибирска, по плану властей, должно быть призвано около 650 человек, пишет издание "Тайга. Инфо" со ссылкой на источники в региональных властях. Таким образом, по подсчетам редакции, при пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти о плане мобилизовать примерно 12,5 тыс. жителей области с населением в 2,7 млн человек.

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На Камчатке, в Магадане и Иркутской области десятки авиадиспетчеров получили повестки по мобилизации, утверждает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на президента федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергея Ковалева. В своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину он призвал распространить запрет на призыв на войну авиадиспетчеров. "В отдельных регионах это обстоятельство носит уже критический характер работы авиации", - говорится в письме.

Газета "Коммерсант" также сообщает, что в сфере авиаперевозок, куда часто поступают пилоты военной авиации, "нарастает сильная обеспокоенность по поводу возможного призыва". По оценке источника издания в неназванной авиакомпании, в штате перевозчика около 40 процентов пилотов подпадают под призыв.

++16.25++

"Власти ДНР" заявил о гибели шести человек в результате обстрела Крытого рынка в центре Донецка. Еще шесть человек, по данным "мэра" города, получили ранения. В "ДНР" в обстрелах обвинили украинских военных, Киев не комментировал эту информацию.

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Telegram-канал Ксении Собчак "Осторожно новости" опубликовал видео с москвичом, которого вызвали в военкомат "для сверки документов воинского учета". В военкомате его в этот же день направили проходить военную подготовку в Наро-Фоминске, после чего, как ему сказали, отправят "в тероборону", рассказал мужчина. По его словам, он никогда не служил, не имеет военной специальности, не посещал военную кафедру и работает IT-специалистом в "Сбербанке". "Поеду, что делать. Или уголовное дело", - сказал мужчина.

На 24 сентября в России анонсировали новые протесты

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Молодежное демократическое движение "Весна" объявило об очередной акции протеста противмобилизации и призвало граждан выходить на улицы по всей России 24 сентября в 17 часов по местному времени. "Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!", - заявили активисты. Города, в которых должны состояться акции, будут объявлены 23 сентября в Telegram-канале "Весны", сами места - в день проведения акции, чтобы полиции было сложнее подготовиться, сообщается далее.

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Пограничная служба Финляндии сообщила о значительном росте числа въезжающих из России граждан. 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация в Финляндию через сухопутную границу со стороны России въехали 4824 россиянина, в тот же день неделю назад этот показатель составлял 3133, сообщил представитель пограничной службы. Вместе с тем данный показатель все еще ниже, чем число въездов из РФ в Финляндию в обычный выходной день, указал он. При этом, по его словам, минувшей ночью и утром поток стремящихся въехать в Финляндию граждан России возрос.

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Германия приняла более 500 пациентов из Украины для оказания медицинской помощи, сообщило Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях. В настоящее время операции по эвакуации раненых украинцев совершаются совместно с Норвегией, главным образом, воздушным путем, указывается далее.

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Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек, пишет издание "Новая газета. Европа " со ссылкой на один источник в администрации президента. По словам собеседника издания, сначала обсуждалось засекречивание всего указа о мобилизации, однако затем решили скрыть под грифом "для служебного пользования" лишь седьмой пункт, в котором шла речь о численности мобилизованных. "Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - рассказал источник "Новой газеты". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют около 300 тысяч человек.

"Это ложь", - прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В "ДНР" подтвердили обмен Медведчука

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Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин подтвердил, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной был освобожден пророссийский политик Виктор Медведчук, которого называют "кумом Путина". По словам Пушилина, сообщает агентство "Интерфакс", он лично подписал указ об освобождении украинских пленных, среди которых были бойцы "Азова".

Хроника событий 21 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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