ЕС готовит новые санкции в ответ на мобилизацию в РФ

На 211-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 22 сентября (время московское).

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В Европейском Союзе обсуждают новые санкции против России в ответ на объявленную ее президентом "частичную мобилизацию". Об ужесточении санкционного режима шла речь на чрезвычайном заседании Совета ЕС в среду. "Мы рассмотрим новые ограничительные меры, мы их примем", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, новые санкции будут направлены против отдельных лиц и против конкретных отравлей российской экономики.

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За сутки было убито более 400 россиян, участвовавших в войне против Украины, заявил Генштаб ВСУ. Общий показатель погибших с российской стороны тем самым возрос до 55 510, указывается в Facebook . Кроме того, за минувшие 24 часа, по данным украинского Генштаба, было уничтожено 9 российских танков (с начала полномасштабной войны - 2236), 28 боевых бронированных машин (4776), 1 артиллерийская система (1341), 1 средство ПВО (169), 1 вертолет (218), 9 боевых беспилотников (941), 1 крылатая ракета (240), а также 20 автомобилей и автоцистерн (3630). "Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - указывается далее.

Удары по гражданской инфраструктуре в Николаевской и Днепропетровской областях

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Минувшей ночью российские силы нанесли новые ракетные удары по Николаеву, повредив жилые дома и гражданскую инфраструктуру, сообщили глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич. "Около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, в первую очередь зенитно-ракетными системами С-300. В результате чего повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания", - написал Ким в Telegram . Кроме того, по его словам, обстрелам подверглись Николаевский и Баштанский районы. По данным Сенкевича , Николаев подвергся мощным обстрелам, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в разных районах города.

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Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил о российских обстрелах Никопольского и Криворожского районов области. "Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам с 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину", - заявил он в Telegram . По словам Резниченко, в Никополе "изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач", а "улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов". Кроме того, от ночных ударов ВС РФ пострадали две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, административные здания, несколько магазинов и рынок, а также торговые киоски и гаражи, написал он далее.

Ракетные удары в Запорожье: пострадали гостиница, телебашня и электроподстанция

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Российские войска утром четверга нанесли удар по Запорожью, сообщили глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По словам Тимошенко, по Запорожью и пригороду было выпущено девять ракет, в результате повреждена гостиница в центральном парке областного центра. "Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и спасением людей", написал он в Telegram. Кроме того, по словам Тимошенко, было попадание в телебашню и электрическую подстанцию, южные общины Запорожского района остались без электроснабжения.

В свою очередь глава ОВА сообщил о разрушениях объектов инфраструктуры и жилых домов. "По предварительной информации, известно об одном погибшем. Вечная память и соболезнования родным и близким. Пятеро ранены", - написал Старух в Telegram .

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По информации председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, за минувшие сутки в области в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей, из них 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке, еще 12 человек получили ранения. "В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - указал он в Telegram .

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки силы ВС РФ нанесли 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, в результате чего пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов, в частности, Северска, Марьинки, Веселого, Нескучного, Егоровки, Безымянного, Белогорки, Миролюбовки и Высокополья.

Как отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook , россияне продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и обычаев ведения войны на временно занятых территориях. "Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли в глубь временно оккупированной территории Луганской области. В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий", - указывается в заявлении.

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Власти Белгородской области РФ продлили "желтый" уровень террористической опасности до 7 октября. Решение действует с 22 сентября, написал в Telegram губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Кроме того, до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, сообщил он.

ОК "ЮГ": ВСУ уничтожили командные пункты ВС РФ в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили несколько командных пунктов российских войск в Херсонской области, а также склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне и радиолокационную станцию "Зоопарк" в Крутом Яру, сообщает на своей странице в Facebook оперативное командование "Юг". Как уточняется в сообщении, в результате боевых действий убит 41 российский военнослужащий, уничтожены 4 танка, 12 единиц другой бронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

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Распорядившись начать частичную мобилизацию в РФ, Путин спровоцировал новую эскалацию военного конфликта в Украине, и это должно быть наказано новыми санкциями в отношении России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в беседе с американской медиакомпанией CNN на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее словам, уже существующие санкции действенны и наносят урон, в том числе российской военной промышленности.

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Объявленная Владимиром Путиным частичная военная мобилизация, его угрозы применить ядерное оружие, а также поспешные "референдумы" в попытке аннексировать части украинской территории свидетельствуют о крахе российского вторжения в Украину. Об этом заявил журналистам в Нью-Йорке премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Приказ Путина о мобилизации - это "пример того, что все идет не по его плану", подчеркнул Трюдо. В то же время он сказал, что путинские ядерные угрозы следует воспринимать серьезно и западные союзники должны "очень твердо противостоять" им.

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После восстановления энергоснабжения на территориях Харьковской области, освобожденных от российской оккупации, следующим шагом станет возвращение украинского телерадиовещания. Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко "Это уже произойдет в Балаклее чуть ли не на этой неделе, то же чуть позже - в Изюме. Сейчас там возобновляется связь", - подчеркнул Ткаченко. "Мы с нашими британскими коллегами работаем над тем, чтобы предоставить возможность - не буду говорить, каким образом, но предоставить возможность расширения телерадиовещания и на оккупированных территориях. Информация для людей чрезвычайно важна", - добавил министр.

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Украина обнародовала список пленных, переданных ею российской стороне в обмен на освобождение военнослужащих ВСУ и десяти иностранных граждан:

- два старших офицера: подполковник и майор;

- шесть младших офицеров:

- четыре прапорщика;

- 40 рядовых и сержантов;

- два военнослужащих "народной милиции" "ДНР";

- один военнослужащий "народной милиции" "ЛНР";

- Виктор Медведчук.

Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян

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Финляндия намерена полностью запретить гражданам России въезжать на ее территорию. Этим вопросом уже занимаются эксперты из разных министерств под руководством финского МИДа, сообщил его глава Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке. "Сегодня мы решили начать подготовку национального решения, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет принят очень быстро, либо изменение существующих правил", - цитирует слова Хаависто газета Iltalehti. "Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами, и мы хотим взять это движение под контроль", - подчеркнул министр.



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Пять пунктов "формулы мира", при выполнении которых можно было бы покончить с войной в Украине, обнародовал, выступая по видеосвязи на Генеральной Ассамблее ООН, Владимир Зеленский.

Первый пункт, по его словам, это наказание за нарушение границ, в том числе путем санкций, блокированием торговли со страной-агрессором и лишением ее права вето.

Второй пункт - право каждого государства на защиту жизни своих граждан.

Третий пункт - восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности.

Четвертый пункт - гарантии безопасности.

Пятый пункт "формулы мира" - решимость защищаться и решимость помогать.

"Чего нет в нашей формуле, так это нейтральности", - подчеркнул президент Украины, пояснив, что нейтральность - это безразличие.

Протесты в России: число задержанных превысило 1400 человек

Полиция проводит жесткое задержание в Москве Фото: Reuters Photographer/REUTERS

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Список участников антивоенных протестов, задержанных сотрудниками полиции, продолжает увеличиваться. По состоянию на 01.51 22 сентября, в 38 городах задержаны более 1400 человек, большинство из них - 565 демонстрантов - в Санкт-Петербурге, сообщает "ОВД-Инфо". На задержанных составляют протоколы по статье о дискредитации армии РФ.



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США поблагодарили президента и правительство Украины за внесение двух американских граждан Александра Дрюке и Энди Хьюна - в список обмена пленными, а наследного принца и правительство Саудовской Аравии - за содействие этому обмену. "Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями", - написал в микроблоге Twitter советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.





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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотоснимки обмена пленными, состоявшегося в Черниговской области.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и Служба безопасности Украины в эфире общенационального телемарафона подтвердили, что в рамках обмена пленными российской стороне был выдан украинский политик Виктор Медведчук. В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обмен Медведчука на военнослужащих "Азова" вряд ли возможен. "Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», - заявил тогда Песков.

200 на 56: Россия и Украина обменялись пленными



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Россия и Украина обменялись пленными. Эту информацию официально подтвердил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, из российского плена освобождены 215 украинских военнослужащих, в том числе 124 офицера. Среди освобожденных - 108 командиров и бойцов полка "Азов". В числе командиров "Азова" - Денис Прокопенко (позывной - Реддис), Сергей Волынский (Волына) и Святослав Паламар (Калина). Сообщается также об освобождении фотографа Дмитрия Козацкого, автора снимков с ранеными бойцами "Азовстали", и старшего сержанта 36-й бригады Михаила Дианова, героя одного из самых узнаваемых фото Козацкого.

Российская сторона этот обмен пока не комментировала. Кого (или что) получила взамен Москва, тоже неизвестно. По неподтвержденным данным, российской стороне выдали пророссийского лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, которого СМИ называют "кумом Владимира Путина". В 2021 году Медведчуку предъявили обвинение в госизмене по двум пунктам и покушении на "разграбление национальных ресурсов".

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Не менее 1378 человек задержаны на антивоенных протестах в России, сообщает "ОВД-Инфо". Почти 550 человек были задержаны в Санкт-Петербурге, в целом задержания проводились в 38 городах, где проходили протесты против объявленной 21 сентября частичной мобилизации. По данным правозащитников, в Москве в нескольких отделах полиции задержанным пытаются вручать повестки в военкоматы. Также на задержанных составляют протоколы по статье о дискредитации армии РФ.

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Пророссийские сепаратисты из так называемой "ДНР" освободили десятерых удерживаемых ими иностранцев, в том числе пятерых подданных Великобритании, а также граждан США, Марокко, Швеции и Хорватии. Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенной республики приговорили некоторых из них к смерти, обвинив в наемничестве. Видео с британцами Шоном Пиннером, Эйденом Аслином, а также гражданином Марокко Саадуном Брагимом было опубликовано в Twitter государственного информагентства Саудовской Аравии, куда освобожденных доставили из России. Позже освобождение пленных подтвердила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. "Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержанных гражданских в политических целях", - написала она в Twitter, поблагодарив за помощь президента Украины Владимира Зеленского и власти Саудовской Аравии.

Хроника событий 21 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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