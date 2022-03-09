Глава Николаевской области Ким: Враг истощен и лишен мотивации

Николаев - стратегически важный город на юге Украины, расположенный в 110 километрах от Одессы. В настоящее время он находится под интенсивным обстрелом со стороны российских военных, однако, по словам главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима, пока остается под контролем Киева. В интервью DW Ким рассказал о гуманитарной ситуации в городе и настроениях его жителей.

DW: Виталий Александрович, спасибо, что нашли время для разговора с нами в этой тяжелой ситуации. Для начала скажите, пожалуйста, Николаев еще находится под контролем Украины?

Виталий Ким: Да, Николаев находится под нашим контролем. Кроме того, мы продвинулись в сторону Херсона.

- Какова ситуация со снабжением города водой, продуктами питания и электроэнергией?

- Что касается продовольствия, воды и лекарств, то ситуация в городе, как и в других крупных городах нашего региона, нормальная. Деревни испытывают определенные трудности, но мы стараемся обеспечить их всем необходимым. Ситуация не является катастрофической, однако нам нужны возможности для хранения, потому что для снабжения мы можем пользоваться лишь одной дорогой.

- Имеются ли у вас точные данные о том, где именно располагаются российские войска по отношению к вашему городу?

- Да, такие данные у меня есть, но я не хочу говорить о них, потому что это - секретная информация.

- Какова вероятность, что российским военным все же удастся захватить город? Есть ли у вас надежда, что их еще можно остановить?

- Если бы вы сейчас находились в Николаеве, то вы бы увидели по нашим глазам, что мы не намерены сдавать город. И то, что мы намерены идти в атаку и отвоевать нашу территорию. Враг очень истощен, у него нет мотивации. У него нет горючего. Для атаки ему необходимо больше силы и больше транспортных средств, вот и все. Думаю, что это - поворотный момент в этой войне, и им (российским военным. - Ред.) больше не удастся быстро продвигаться вперед.

- Вторжение России в Украину началось около двух недель назад. Каковы настроения у украинцев сегодня?

- Наше настроение сейчас, как и у ста процентов украинцев, в любой маленькой деревне - противостоять оккупантам. Мы не общаемся с россиянами. Мы не заключаем с ними никаких договоров. Мы не любим их. Мы хотим, чтобы они ушли к себе домой. Это - общие настроения нашего региона и всей страны.

- Как продвигаются усилия по организации гуманитарного коридора и эвакуации мирного населения из города?

- У нас есть три дороги, по которым гражданское население может покинуть город и регион. Прежде всего, это женщины и дети. При этом в настоящий момент много сильных мужчин направляются в наш город, чтобы помочь нам сражаться. Так что наша военная сила увеличивается. Мы с нетерпением ждем их прибытия.

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