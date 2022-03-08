Тринадцатый день войны в Украине: главные события

На 13-й день военного вторжения России в Украину, во вторник, 8 марта, продолжаются удары по населенным пунктам во многих регионах. Украинская армия и отряды территориальной обороны продолжают оказывать ожесточенное сопротивление наступающей российской армии.

Сводки из штабов

Министерство обороны РФ заявило, что всего за время боевых действий уничтожено более 2,5 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины. По словам официального представителя ведомства, подавлены 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил. Уничтожены 123 комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 84 беспилотных летательных аппарата а также 81 радиолокационная станция. Кроме того, Украина лишилась почти 900 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины с начала агрессии российские войска потеряли более 1300 танков и другой бронетехники, 48 самолетов и 80 вертолетов, 7 боевых дронов, 56 реактивных систем залпового огня и 3 корабля. На всех направления продолжаются оборонительные операции. ВСУ держат круговую оборону Мариуполя. Группировка сил и средств обороны г. Киева устойчиво удерживает рубежи вокруг города продолжает отражение наступления противника. Также продолжается оборона Чернигова. Темп наступления российских войск "значительно замедлился".

Данные обеих сторон не могут быть объективно проверены.

Пентагон посчитал потери

По оценке министерства обороны США, в Украине погибло от 2000 до 4000 российских военнослужащих. При этом, признали в американском военном ведомстве, достоверность этих данных является очень низкой.

Генштаб ВСУ заявил, что с начала вторжения потери российских сил превысили 12 тыс. человек убитыми, ранеными и взятыми в плен. За последние сутки это число увеличилось примерно на одну тысячу.

В Киеве заявили о гибели в боевых действиях под Харьковом генерал-майора ВС РФ Виталия Герасимова, первого заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа, участника "второй чеченской войны и российской военной операции в Сирии".

Россия эту информацию официально не подтвердила. Минобороны РФ всего лишь один раз за все время боевых действий опубликовало данные о погибших и раненых российских военнослужащих: 2 марта оно заявило о гибели 498 человек и ранении 1597 человек.

Противоречивая информация об эвакуации и гуманитарных коридорах

Минобороны РФ заявило о введении 8 марта с 10.00 "режима тишины" и открытии гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие лишь одного коридора - из города Сумы в в направлении Полтавы. Кроме местных жителей там были эвакуированы иностранные студенты. Кроме того, стало известно об эвакуации жителей Ирпеня в Киевской области. Здесь удалось эвакуировать более 150 человек

Позднее министерство обороны Украины и Ирина Верещук обвинили российских военных в срыве эвакуации из Мариуполя. По информации украинской стороны из Запорожья в Мариуполь вышла гуманитарная колонна из восьми грузовиков и более чем 30 автобусов, которые должны были забрать прежде всего женщин, детей и стариков. Россия, по заявлению украинских властей, открыла огонь в направлении их движения.

Растет число погибших мирных жителей

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала боевых действий в Украине погибло уже 474 мирных жителя, среди них 29 - несовершеннолетние . Количество пострадавших среди мирного населения в результате войны, согласно данным ООН, достигло 861, из них 40 - несовершеннолетние.. Верховный комиссар ООН считает, что фактические цифры могут быть значительно выше.

Число беженцев превысило 2 млн человека

С начала войны железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" перевезла с востока, центра и юга Украины на запад страны 1,59 млн человек (по данным на вечер 6 марта). При этом число беженцев из Украины, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев к полудню 8 марта составило 2 миллиона 11 тысяч 312 человек. Более половины из них - 1,2 млн - приняла Польша. В Германии сейчас находятся 64 604 украинских беженца.

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