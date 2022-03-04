Макрон переговорил с Путиным и Зеленским

На двенадцатый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий понедельника, 7 марта (время московское).

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Франция направила медицинскую помощь в Украину, сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2. В страну, в частности, отправлены препараты, содержащие йод, которые помогают защитить организм от воздействия радиации. Ранее посол Франции в Киеве Этьен де Понсен сообщил в эфире телеканала BFM TV, что в ближайшие дни в Украину будет поставлено 2,5 миллиона доз этих препаратов.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец. В ходе беседы Макрон ознакомил Зеленского с содержанием своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, стороны обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине.

Ранее Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с возможно готовящимся нападением на Одессу. Он также подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации должен быть найден посредством переговоров и что ядерные объекты Украины должны быть защищены.

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 марта 00.00 - 14.00 >>>

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