На одиннадцатый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий воскресенья, 6 марта (время московское).

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Кабинет министров Украины установил мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед Россией и связанными с ней лицами, следует из правительственного постановления от 3 марта. Запрет объясняется обеспечением защиты национальных интересов Украины. Мораторий действует на отчуждение, передачу в залог и любые другие действия, которые могут повлечь изъятие недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, связанными с Россией.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о въезде, пребывании и выезде из РФ иностранных граждан с территорий самопровозглашенных "ЛНР", "ДНР" и Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно документу, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в Россию с территории Украины и самопровозглашенных "народных республик" Донбасса без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности. Лица, въехавшие в РФ по упрощенной схеме, имеют право находиться на территории страны до 15 дней, говорится в указе.

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Президент США Джо Байден обратился к гражданам РФ, заявив, что он не верит в то, что россияне хотят войны, которая сейчас идет в Украине. "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные узы", - приводит слова Байдена пресс-служба Госдепартамента США на своей странице в Twitter.

Хроника событий 5 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 марта 00.00 - 14.00 >>>

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