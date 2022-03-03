Российские олигархи в Испании могут лишиться вилл и яхт из-за санкций

В Испании, где имеются крупные интересы россиян, в том числе лиц из окружения президента Владимира Путина, начата работа по выявлению их активов: финансовых вложений, недвижимого и иного имущества. Речь идет о применении санкций Евросоюза, вводимых после вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщило интернет-издание El Confidencial, которое ссылается на источники во властных структурах Испании. Издание приводит фамилии известных российских деятелей и перечисляет их испанские вложения.

Яхты у испанских причалов

По данным El Confidencial, у причала в Старом порту Барселоны находится на ремонте яхта магната Романа Абрамовича Solaris длиной в 140 метров. Там же швартуется Valerie - собственность генерального директора находящейся под санкциями государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, и Aurora Андрея Молчанова, члена Совета Федерации, владельца строительной группы ЛСР. Еще одна яхта - Galactica, принадлежащая президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову, поспешно отплыла из Барселоны в Черногорию - страну, не являющуюся, в отличие от Испании, членом ЕС.

Роман Абрамович

Попутно отметим, что с яхтами россиян, которые присутствуют практически во всех портах Испании, связан и происшедший на днях случай на острове Мальорка. Постоянно проживающий там гражданин Украины, фамилия которого в полицейской хронике не приводится, не дожидаясь санкций Евросоюза, попытался утопить 48-метровую яхту Lady Anastasia, принадлежащую генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву. Попытка не удалась - украинца задержали. В полиции он пояснил, что "хотел отомстить россиянину, связанному с военной промышленностью, за нападение на свою родину".

Капиталовложения олигархов

Galactica, по данным El Confidencial, находилась на стоянке в Барселоне, поскольку ее хозяин Алекперов является совладельцем фонда, получившего за солидную аренду концессию от мэрии Барселоны на эксплуатацию спортивного порта до 2048 года. "Лукойлу" принадлежат также 50 процентов акций испанской компании Meroil Tank, в которую он вложил 23 млн. евро, и от которой имеет ежегодный доход в 1,4 млн.

Другой олигарх - Михаил Фридман, попав под санкции, тут же открестился от Путина, войны и от испанской торговой сети DIA. Как заявили представители магната, которых цитирует El Periodico и другие испанские издания, более 70 процентов акций DIA принадлежит вовсе не Фридману, а LetterOne, международной инвестиционной компании со штаб-квартирой в Люксембурге. "Насколько подобное объяснение поможет избежать санкций пока неизвестно, учитывая что Фридман покинул совет директоров LetterOne лишь несколько дней назад", отмечает пресса.

Недвижимость, оформленная на тещу

Между тем El Confidencial сомневается, что избежать последствий санкций российскому истеблишменту поможет факт оформления своей собственности на подставных лиц. Дело в том, что о подобных действиях, к которым зачастую прибегают выходцы из РФ, в Испании давно известно. Так, достоянием гласности несколько лет назад стало приобретение Владимиром Артяковым, заместителем гендиректора "Ростеха", двух вилл общей стоимостью 14 млн. евро в элитном поселке С’Агаро в Каталонии. И это при том, что собственность оформлялась не на него, а на специально созданную компанию, владельцем которой была записана теща Артякова.

Яхты в одном из испанских портов

Любопытно, что рядом, по данным El Confidencial, на участке в 6 гектаров находится и вилла шефа Артякова - уже упомянутого Чемезова. Она тоже оформлена на подставную фирму. А в провинции Жирона, на самом северо-востоке Испании, в местечке Палс, расположена вилла Вячеслава Аминова, совладельца "НефтьТрансСервиса", купленная в 2015 году за 7 млн.евро.

Испанские банки начали проверку

Как сообщает близкая к правительству Испании газета El Pais, банки страны начали замораживать счета некоторых российских клиентов. Директива исходит от европейского Центробанка и испанской Комиссии по предотвращению отмывания капиталов и нарушений в финансовой сфере. Цель - "предотвратить попытки избежать санкцийсо стороны граждан России путем разного рода финансовых махинаций".

Эту информацию подтвердил DW представитель крупнейшего испанского банка Santander. По его словам, банк уже запретил своим служащим принимать большие суммы наличных от граждан России и распорядился блокировать крупные переводы поступающие на их имя из-за границы. Santander также велел клеркам информировать Комиссию по предотвращению отмывания капиталов о всех подозрительных банковских операциях, предпринимаемых россиянами.

Испанцы за санкции

По мнению сотрудника Мадридского центра социологических исследований Хавьера Гарсия Торреса, война против Украины "вызывает всеобщее возмущение в Испании". В беседе с DW он отметил, что санкционные меры, принимаемые против представителей России, в той или иной мере причастных к этим событиям, "одобряются всеми политическими силами Испании", как и поставки Украине оружия, и увеличение в рамках НАТО испанского контингента в Восточной Европе.

Тем не менее, продолжил социолог, есть люди, критикующие в социальных сетях позицию испанского правительства. Правда, они не оправдывают российскую агрессию, а лишь выражают "несогласие с упомянутыми военными мерами правительства и его обещанием принять большое число беженцев". Свое мнение эти лица объясняют кризисной социально-экономической ситуацией в Испании, которая, по их утверждению, не позволяет проявлять масштабную солидарность с Украиной, заключил социолог.

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