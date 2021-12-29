Элитная недвижимость в Испании: россиянам пока по карману

2021 год был отмечен новым ростом продаж испанской недвижимости класса "люкс" гражданам России. Такой вывод делают опрошенные DW представители нотариата и риэлторских организаций Испании. Эта тема обратила на себя внимание общественности в связи с недавним нашумевшим приобретением россиянами знаменитого замка "Бутрон", расположенного в Стране Басков, на севере Иберийского полуострова. Но замок, купленный за 4 млн евро, - это далеко не самое дорогое приобретение, сделанное выходцами из РФ в минувшем году. Дома в элитных поселках испанского побережья обходятся им значительно дороже.

Замок с подземельем - покупка россиянина

"Бутрон" воздвигнут в XIV веке, перестроен в конце XIX и модернизирован в последующие годы. Так что при внешнем средневековом облике, он располагает всеми современными удобствами. Расположен замок в парковой зоне, занимающей 35 гектаров. Общая площадь строения - 2400 квадратных метров. Площадь гостинной - 200 квадратных метров. Есть в замке, как и положено, башня-донжон, каминный зал, домовая часовня, парадный двор и подземелье, которое вероятно некогда служило тюрьмой.

Объявление о продаже недвижимости в Испании на русском языке

Эту информацию предоставили DW в Официальной коллегии агентов недвижимой собственности Испании (ОКАНСИ). Однако ее представитель Карлос Гарсия не смог назвать фамилию новых владельцев замка. По его словам, практически вся дорогостоящая недвижимость приобретается россиянами в Испании анонимно - через специально созданные для этой цели компании с управляющим-иностранцем. Так что "имя подлинного владельца, не желающего себя афишировать, может стать достоянием гласности лишь в случае возбуждения против него уголовного дела".

Россияне покупают не только недвижимость у моря

История с продажей "Бутрона" нашумела, отметил далее Карлос Гарсия, лишь потому что "речь шла о памятнике истории и архитектуры, но никак не из-за его стоимости". Дело в том, что за аналогичную цену россияне приобрели в этом году, к примеру, десятки квартир в двух самых дорогих районах Мадрида и Барселоны - Саламанке и Педральбесе. Явление "довольно новое для рынка испанской недвижимости", учитывая, что раньше россиян привлекали лишь дома на морском побережье.

Агентства недвижимости в Испании, учитывая спрос, всегда рекламируются на русском языке

Впрочем, по данным ОКАНСИ, лидировали в этом году предствители России и по части своих традиционных приобретений в районе морских курортов. Речь идет о виллах класса "люкс", расположенных, как правило, в хорошо охраняемых элитных поселках, попасть в которые посторонние не могут. Собственность - дома с парками и бассейнами, флигелями для прислуги, теннисными кортами и вертолетными площадками - обходится в десятки миллионов евро. Так что "Бутрон" - это скорее "вершина айсберга". Основные приобретения на рынке дорогостоящей недвижимости Испании, по просьбе клиентов, не разглашаются, резюмировал Карлос Гарсия.

Покупка недвижимости анонимно

Между тем популярная газета Mundo опубликовала в эти дни репортаж о деятельности известного испанского агентства недвижимости Drumelia. Оно специализируется на собственности на южном побережье Испании - в элитных поселках Сагалета, Сотогранде и некоторых других, расположенных в районе города-курорта Марбелья. Стоимость домов здесь колеблется от 10 до 30 млн евро. По данным газеты, россияне составляют примерно 20 процентов от всех клиентов агентства. Причем зачастую эти клиенты оформляют сделки заочно, познакомившись с покупкой по видео, подготовленному агентством.

Аликанте - столица самой населенной россиянами провинции Испании

Таким образом граждане России успешно конкурируют с нефтяными шейхами из стран Персидского залива, голливудскими звездами, крупными предпринимателями из Европы, Азии и Америки - постоянными покупателями собственности, которую Mundo называет "супер-роскошной". Газета приводит также данные Министерства развития Испании, в соответствии с которыми, рынок подобной недвижимости фактически не затронули ограничивающие въезд в Испанию карантинные меры, связанные с COVID-19. Объем продаж в первой половине 2021 года увеличился по сравнению с доковидным 2019 годом примерно на 10 процентов.

Недвижимость не только для миллиардеров

Несколько более скромный рынок домов класса "люкс" сложился в провинции Аликанте, на восточном побережье Испании. Издание Alicante Plaza приводит данные агентства Hilltop, которое продает виллы площадью до 500 квадратных метров по цене от 1,5 до 3,3 млн евро в поселках Кальпе, Кампоамор, Ориуэла-Коста и других. И здесь тоже, по данным издания, основными покупателями являются россияне.

Тенденцию роста присутствия граждан России на рынке самой дорогой недвижимости подтвердили DW и в Коллегии нотариата Испании. Там отметили, что одновременно резко сократились продажи россиянам малогабаритных так называемых "пляжных квартир" на побережье по цене от 70 до 150 тыс. евро. Если еще недавно им продавалось ежегодно до 7 тысяч подобных квартир, то за последние два года было продано не более 2 тысяч. Приобретается эта собственность, по данным Коллегии, представителями российского среднего класса.

Что же касается покупателей элитной недвижимости, то, по мнению нотариата, речь, скорее всего, идет о крупных предпринимателях и высших госчиновниках. Как и риэлторы из ОКАНСИ, нотариусы утверждают, что фамилии и профессии этих покупателей "в большинстве случаев скрываются за англоязычными названиями компаний или же их собственность оформляется на каких-то подставных физических лиц - часто родственников".

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