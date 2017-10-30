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Фото: Juan Jimenez/Zoonar/picture alliance
Испания
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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Испания".
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Контекст
Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне
Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне
Яхту Valerie, принадлежащую, как указывают испанские спецслужбы, Сергею Чемезову, остановили при попытке покинуть порт.
Правосудие и закон
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?
Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?
По мнению экспертов, германо-французские отношения сейчас в кризисе. В чем причина и как это повлияет на ситуацию в ЕС?
Политика
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров
Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров
У испанского побережья скопились танкеры с СПГ. Причина - газа слишком много и инфраструктура перегружена.
Экономика и бизнес
24.10.2022
24 октября 2022 г.
Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной
Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной
Программа Франкфуртской книжной ярмарки-2022 во многом была определена политическими событиями.
Культура
18.10.2022
18 октября 2022 г.
Испания заморозила активы россиян из санкционного списка ЕС
Испания заморозила активы россиян из санкционного списка ЕС
В Испании опубликован отчет об арестованной и замороженной в этой стране собственности россиян, попавших под санкции ЕC.
Политика
17.10.2022
17 октября 2022 г.
Когда Украина вернет Херсон. ПАСЕ о "террористах" в Кремле.
Когда Украина вернет Херсон. ПАСЕ о "террористах" в Кремле.
Украина скоро вернет Херсон? ПАСЕ призвала признать Россию "террористическим режимом". В Беларуси введен особый режим.
Конфликты
14.10.2022
14 октября 2022 г.
61:00 мин.
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В Испании теперь можно бесплатно ездить на электричках
Жители Испании получили подарок - с 1 сентября по 31 декабря им можно бесплатно пользоваться региональными поездами.
Автомобили и транспорт
01.09.2022
1 сентября 2022 г.
Рекордная засуха в Европе: что происходит?
Где-то горят леса, а в другом регионе наоборот возникает угроза затопления. Как такое возможно?
Природа и окружающая среда
11.08.2022
11 августа 2022 г.
Татьяна Лазарева: В России очень не хватает любви
Телеведущая Татьяна Лазарева активно выступает против войны в Украине и хотела бы изменить Россию.
Культура
15.07.2022
15 июля 2022 г.
Менструальный отпуск - спасение или дискриминация?
Испания может стать первой страной ЕС, которая пошла навстречу женщинам, страдающим от сильных болей при менструации.
Здоровье
17.05.2022
17 мая 2022 г.
Почему "омикрон"? Названия болезней могут дискриминировать
ВОЗ призывает отказаться от географических привязок в названиях новых болезней. Для кого это важно и почему - у DW.
Общество
03.12.2021
3 декабря 2021 г.
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Мнения
Российские споры у могилы Франсиско Франко
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика
25.10.2019
25 октября 2019 г.
Рост числа мигрантов в Испании - проверка для ЕС?
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
01.08.2018
1 августа 2018 г.
Комментарий: Браво, сборная России!
Штефан Нестлер
Комментарий
Футбол
01.07.2018
1 июля 2018 г.
Последствия решения по Пучдемону для Европы
Кристоф Хассельбах
Комментарий
Политика
07.04.2018
7 апреля 2018 г.
Бельгия не рада беглому Пучдемону
Барбара Везель
Комментарий
Политика
03.11.2017
3 ноября 2017 г.
Евросоюз должен поддержать Испанию
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
30.10.2017
30 октября 2017 г.
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