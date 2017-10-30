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Фото: Juan Jimenez/Zoonar/picture alliance

Испания

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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Испания".

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Контекст

Яхта Valerie в порту Барселоны (фото из архива)

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Яхту, приписываемую главе "Ростеха", задержали в Барселоне

Яхту Valerie, принадлежащую, как указывают испанские спецслужбы, Сергею Чемезову, остановили при попытке покинуть порт.
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Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

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Танкер с СПГ ожидает своей очереди на разгрузку в одном из портов Испании

Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров

Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров

У испанского побережья скопились танкеры с СПГ. Причина - газа слишком много и инфраструктура перегружена.
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Frankfurter Buchmesse, Bookfair Frankfurt

Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной

Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной

Программа Франкфуртской книжной ярмарки-2022 во многом была определена политическими событиями.
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Испания заморозила активы россиян из санкционного списка ЕС

Испания заморозила активы россиян из санкционного списка ЕС

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Когда Украина вернет Херсон. ПАСЕ о "террористах" в Кремле.

Когда Украина вернет Херсон. ПАСЕ о "террористах" в Кремле.

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Где-то горят леса, а в другом регионе наоборот возникает угроза затопления. Как такое возможно?
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Менструальный отпуск - спасение или дискриминация?

Испания может стать первой страной ЕС, которая пошла навстречу женщинам, страдающим от сильных болей при менструации.
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Почему "омикрон"? Названия болезней могут дискриминировать

ВОЗ призывает отказаться от географических привязок в названиях новых болезней. Для кого это важно и почему - у DW.
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Мнения

Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Российские споры у могилы Франсиско Франко

Федор Крашенинников
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Бернд Ригерт

Рост числа мигрантов в Испании - проверка для ЕС?

Бернд Ригерт
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Политика1 августа 2018 г.
Штефан Нестлер

Комментарий: Браво, сборная России!

Штефан Нестлер
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Футбол1 июля 2018 г.

Последствия решения по Пучдемону для Европы

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Политика7 апреля 2018 г.
Барбара Везель

Бельгия не рада беглому Пучдемону

Барбара Везель
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Политика3 ноября 2017 г.
Бернд Ригерт

Евросоюз должен поддержать Испанию

Бернд Ригерт
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Политика30 октября 2017 г.