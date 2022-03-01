Российские олигархи Фридман и Авен обжалуют санкции ЕС

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен намерены обжаловать введенные против них санкции Евросоюза из-за российского вторжения в Украину. "Михаил Фридман и Петр Авенглубоко поражены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в Регламенте ЕС, которые призваны оправдать основание, на котором они были подвергнуты санкциям", - говорится в заявлении бизнесменов, обнародованном во вторник, 1 марта.

По утверждениям олигархов, выдвинутые против них обвинения - "надуманные и необоснованные", и они будут сопротивляться, используя все имеющиеся в наличии возможности, чтобы устранить "несправедливые и ненужные потери для сотрудников, клиентов, партнеров и самих предприятий, которые они вместе с партнерами построили за последние 25 лет".

Олигархи открещиваются от Путина

Евросоюз назвал Авена одним из самых близких к Путину российских олигархов, а Фридмана - "ведущим российским финансистом и помощником ближайшего окружения Путина". Фридман отверг эти обвинения, сказав, что "то, что он наладил крепкие связи с администрацией Путина, - это неправда". Оба миллиардера также назвали неправдой мнение о том, что они являются неофициальными эмиссарами российского правительства.

После нападения России на Украину, Евросоюз ввел санкции против президента РФ, лиц из его окружения и олигархов, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, главы "Роснефти" Игоря Сечина и главы "Транснефти" Николая Токарева.

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