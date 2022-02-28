Россия закрыла небо для авиакомпаний 36 стран, в том числе ФРГ

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. DW следит за развитием событий понедельника, 28 февраля (время московское).
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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России из-за вторжения войск РФ в Украину. Такое решение принял Федеральный совет в Берне.
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Совет по правам человека ООН на этой неделе проведет в Женеве срочные дебаты по ситуации с правами человека в Украине. Ранее в них собирался принять участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Но, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диписточник, визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС.
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Россия ограничивает полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в качестве "ответной меры", сообщили в Росавиации.
Среди этих стран Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.
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В Офисе президента Украины заявили, что позиция Киева во время переговоров с Россией заключается в немедленном прекращении огня и выводе российских войск с территории Украины.
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Правительство Германии поддержало начавшиеся переговоры между Украиной и Россией. Дипломатическое решение всегда единственное разумное, сказал официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в понедельник, 28 февраля. Одновременно с этим известно, что это будут очень тяжелые переговоры, которые могут затянуться. Украинскую делегацию на переговорах возглавляет Давид Арахамиа, председатель парламентской фракции партии "Слуга Народа", российскую - спецуполномоченный президента Путина Владимир Мединский. Переговоры проводятся в Гомельской области в Беларуси.
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Уже больше 500 тысяч человек бежали от войны в Украине в соседние страны, сообщает в Twitter Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Сотрудники ООН стараются оказать им гуманитарную помощь и поддержать нуждающихся. Согласно предыдущим подсчетам UNHCR, только в Польшу через украинскую границу перешли примерно 280 тысяч беженцев, около 85 тысяч отправились в Венгрию, более 36 тысяч - в Молдову, более 32 тысяч - в Румынию, не менее 30 тысяч - в Словакию. Примерно 34 600 человек сразу двинулись в другие европейские страны, и около 300 человек - в Беларусь, сообщает управление ООН. В связи с военными действиями в ЕС и Швейцарии украинцы освобождены от необходимости получать визу.
Хроника событий 28 февраля 00.00 - 14.00
Хроника событий 27 февраля >>>
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