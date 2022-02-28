Война в Украине: Москва и Киев начали переговоры  

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий понедельника, 28 февраля (время московское).

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Производство грузовых автомобилей на российском заводе шведского автопроизводителя Volvo в Калуге и их продажи в РФ временно приостановлены из-за войны в Украины, сообщает dpa со ссылкой на представителя компании. Продажи в России и Украине вместе составляют 3,5% от общего объема чистых продаж Volvo Group, указал представитель компании.

Хакеры взломали сайты ряда ведущих российских СМИ

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Около 14.00 мск сайты некоторых ведущих российских медиа, среди которых “Коммерсант“, “Известия“, “Фонтанка“, ТАСС и другие, были взломаны хакерами, представившимися как группировка Anonymous и “Неравнодушные журналисты России“. На интернет-страницах подвергшихся кибератаке изданий был размещен дисклеймер с антивоенным призывом к гражданам РФ “прекратить это безумие, не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть“. “Путин заставляет нас врать… Это не наша война, остановим его!“ - призывают хакеры. В телеграм-каналах некоторых пострадавших СМИ появились сообщения о ведущейся работе по устранению неполадок.

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Немецкий футбольный клуб (ФК) "Шальке 04" (Schalke 04) досрочно разрывает партнерские отношения со своим генеральным спонсором - российским госконцерном "Газпром", сообщило руководство клуба в Twitter. Спонсорский контракт действовал с 2007 года и в последний раз был продлен в 2021 году минимум на три сезона.

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Российский Центробанк - главный акционер Московской биржи - принял в понедельник, 28 февраля, решение не открывать секции фондового рынка, срочного рынка и рынка СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов), сообщает пресс-служба финансового регулятора. В качестве причины для отмены торгов названа "складывающаяся ситуация". Дальнейший режим работы Мосбиржи будет объявлен ЦБ РФ 1 марта до 9.00 мск.

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Немецкий автоконцерн Volkswagen временно приостанавливает поставки уже находящихся в России автомобилей в местные дилерские центры, сообщает российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление компании.

Руководство VW также приняло решение собрать кризисный штаб в связи с конфликтом вокруг Украины для определения "степени воздействия на нашу деятельность в затронутых странах", сообщил представитель концерна немецкому изданию Business Insider.

Начались переговоры между Украиной и Россией

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В Гомельской области в районе украинско-белорусской границы в резиденции на берегу реки Припять начались переговоры между российской и украинской делегациями.

Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. В нее входят также представители МИД, Минобороны и администрации президента.

В составе украинской делегации - руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, обсудив ситуацию и пообещав увеличение помощи со стороны Североатлантического альянса. "Союзники по НАТО усиливают поддержку (Украины. - Ред.), предоставляя ракеты ПВО, противотанковое оружие, а также гуманитарную и финансовую помощь", - написал Столтенберг в Twitter.

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Принять Украину в ЕС экстренным образом, использовав для этого новую спецпроцедуру, призвал Владимир Зеленский. "Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами, а главное - быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что все это возможно", - заявил украинский президент в своем последнем видеообращении 28 февраля.

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Министры обороны стран-членов Евросоюза проведут саммит по актуальной ситуации в Украине после ничем не спровоцированного нападения России, сообщил в своем микроблоге Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Польша и страны Балтии просят Twitter, Facebook, Google и YouTube временно отключить аккаунты властей и госсми России и Беларуси. Об этом говорится в обращении премьер-министров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к руководству технологических корпораций.

Президент Зеленский призвал российских солдат сложить оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский по-русски призвал российских военных сложить оружие и дезертировать. "Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите", - сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook. По словам Зеленского, более 4500 российских солдат уже погибли после вторжения в Украину. Свое заявление он сделал перед началом переговоров украинской и российской делегации на украинско-белорусской границе.

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Граждане Латвии смогут проходить военную службу в Украине на добровольной основе после регистрации в резерве Национальных вооруженных сил - соответствующую поправку в законодательство внес латвийский Сейм. Желающие "поддержать Украину и добровольно служить там, чтобы защитить независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность сделать это", заявил глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс.

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Совет по правам человека ООН в понедельник проголосовал за проведение срочных дебатов вокруг ситуации на Украине.

За проведение дебатов проголосовали 29 стран, 13 воздержались от голосования и против этого выступили пять стран, сообщил "Интерфакс".

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Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Гомельской области Беларуси, сообщили в белорусском госагентстве БелТА. "Украинская сторона приземлилась на вертолете недалеко от места переговоров", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Офиса президента Украины подтвердила, что украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями РФ.

Как сообщалось ранее, на территорию Беларуси она прибыли со стороны Польши.Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.