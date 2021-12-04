Против Болсонару возбуждено новое расследование из-за дезинформации о коронавирусе

Судья Верховного суда Бразилии назначил новое расследование против президента страны Жаира Болсонару за распространение ложной информации. Приняв такое решение судья Алешандре де Моралес удовлетворил в пятницу, 3 ноября, запрос сенатского комитета, который обвиняет главу государства в серьезных нарушениях в связи с пандемией коронавируса.

Конкретно речь идет о видеозаписи, в которой Болсонару заявил о связи между прививками против коронавируса и СПИДом. Выступая в октябре в прямом эфире на Facebook, он сослался на несуществующие в реальности "официальные отчеты" британского правительства, согласно которым у людей, полностью привитых от коронавируса, СПИД развивается "гораздо быстрее, чем ожидалось". После обвинений в распространении медицинской дезинформации Facebook удалила это видео, а аккаунт президента на YouTube был на неделю заблокирован.

Болсонару до сих пор не прошел вакцинацию и уже неоднократно вызывал резкую критику своими заявлениями о вакцинах, пытаясь преуменьшить опасность коронавируса. В конце октября комиссия Сената Бразилии проголосовала за выдвижение против президента страны обвинений в преступлениях против человечности из-за его политики в отношении коронавируса. Сам Жаир Болсонару отрицает всякую ответственность за кризисную ситуацию в борьбе с ковидом.

Против Болсонару начато уже полдюжины расследований

В отношении бразильского президента ведется уже пять расследований, однако ему не грозят юридические последствия, поскольку Болсонару поддерживает генеральный прокурор Аугусто Арас, который может защитить его от любых обвинений.

Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом (22 129 409 зарегистрированных случаев, по данным портала Worldometer), уступая лишь США и Индии, и второе место после США по смертности от ковида (615 454 летальных исхода).

Смотрите также:

В память о жертвах пандемии Карлсруэ, март 2021 года Японская художница Тихару Сиота создала инсталляцию под названием "Connected to Life" из 50 кроватей, соединенных тонкими шлангами, по которым течет красная краска. Произведение заняло практически все пространство фойе Центра искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, который только что открылся после локдауна. Это и траур по умершим, и надежда на исцеление как отдельных больных, так и мира в целом.

В память о жертвах пандемии Прага, март 2021 года На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.

В память о жертвах пандемии Рио-де-Жанейро, август 2020 года Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.

В память о жертвах пандемии Амстердам, июль 2020 года В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.

В память о жертвах пандемии Сан-Сальвадор, март 2021 Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.

В память о жертвах пандемии Цюрих, ноябрь 2020 года Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.

В память о жертвах пандемии Кельн, май 2020 года Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.

В память о жертвах пандемии Нью-Йорк, март 2021 года Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.

В память о жертвах пандемии Санкт-Петербург, март 2021 года Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.

В память о жертвах пандемии Санкт-Петербург, март 2021 года В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.

В память о жертвах пандемии Мадрид, декабрь 2020 года Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.

В память о жертвах пандемии Кодоньо, февраль 2021 года В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте. Автор: Дарья Брянцева

