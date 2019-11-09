В Бразилии отменили приговоры экс-президенту Луле да Силве

В Бразилии отменили приговоры в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Судебные решения по итогам четырех коррупционных процессов против экс-главы государства признаны недействительными, сообщил вечером в понедельник, 8 марта, судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин.

По его словам, рассматривавший данные дела суд в Куритибе не обладал на это полномочиями, приговоры должны быть пересмотрены судом федерального округа. В свою очередь Генеральная прокуратура заявила о намерении подать апелляцию на решение суда.

Тем самым Лула да Силва сможет вновь участвовать в выборах, поскольку решение Верховного федерального суда автоматически снимает данный запрет. Возможно, он будет соперничать с нынешним президентом страны Жаиром Болсонару в президентской гонке в 2022 году. В одном из интервью он не исключил такого варианта. Один из опросов последних дней показал, что Лула да Силва до сих пор является наиболее популярным в Бразилии политиком, Болсонару – на втором месте.

Приговор экс-президенту Бразилии и тюремное заключение

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2017 году он был приговорен к 9 с половиной годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег. Позднее срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца, однако в апреле 2019 года решением Федерального верховного суда снижен до 8 лет и 10 месяцев. Политик отвергает все обвинения. В ноябре 2019 года после 19 месяцев в тюрьме он вышел на свободу.

Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, попавшим в тюрьму по приговору о коррупции. Решение суда поставил крест на его планах вновь баллотироваться на пост президента. В октябре 2018 года президентские выборы выиграл ультраправый политик Жаир Болсонару.

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