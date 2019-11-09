 В Бразилии отменили приговоры экс-президенту Луле да Силве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Бразилии отменили приговоры экс-президенту Луле да Силве

Судья Федерального верховного суда Бразилии отменил приговоры суда в Куритибе в отношении Лулы да Силвы из-за отсутствия у него соответствующих полномочий. Экс-президент тем самым вновь может участвовать в выборах.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Лула да Силва

В Бразилии отменили приговоры в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Судебные решения по итогам четырех коррупционных процессов против экс-главы государства признаны недействительными, сообщил вечером в понедельник, 8 марта, судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин.

По его словам, рассматривавший данные дела суд в Куритибе не обладал на это полномочиями, приговоры должны быть пересмотрены судом федерального округа. В свою очередь Генеральная прокуратура заявила о намерении подать апелляцию на решение суда.

Тем самым Лула да Силва сможет вновь участвовать в выборах, поскольку решение Верховного федерального суда автоматически снимает данный запрет. Возможно, он будет соперничать с нынешним президентом страны Жаиром Болсонару в президентской гонке в 2022 году. В одном из интервью он не исключил такого варианта. Один из опросов последних дней показал, что Лула да Силва до сих пор является наиболее популярным в Бразилии политиком, Болсонару – на втором месте.

Приговор экс-президенту Бразилии и тюремное заключение

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2017 году он был приговорен к 9 с половиной годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег. Позднее срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца, однако в апреле 2019 года решением Федерального верховного суда снижен до 8 лет и 10 месяцев. Политик отвергает все обвинения.  В ноябре 2019 года после 19 месяцев в тюрьме он вышел на свободу.

Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, попавшим в тюрьму по приговору о коррупции. Решение суда поставил крест на его планах вновь баллотироваться на пост президента. В октябре 2018 года президентские выборы выиграл ультраправый политик Жаир Болсонару.

Смотрите также:

  • Лула да Силва на митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


Смотреть видео 26:07

Коррупционные скандалы, популизм и ущерб от коронавируса - интервью с вице-президентом Бразилии

Контекст

От "легкого гриппа" до катастрофы: как Бразилия стала очагом пандемии

Лукашенко и Трамп - не единственные лидеры государств, до последнего отрицавшие угрозу COVID-19. Им вторит и президент Бразилии Болсонару - несмотря на огромное число заболевших в стране.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президенту Бразилии объявлен импичмент (12.05.2016)  

В Бразилии не успевают хоронить жертв коронавируса (14.05.2020)  

Также по теме

Brasilien Haftentlassung für Lula Da Silva

Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу 09.11.2019

Социалист Луис Инасиу Луис да Силва был обвинен в коррупции и провел в тюрьме 19 месяцев. Суд решил, что политик может находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по его делу.

Brasilien Lula da Silva

Экс-президент Бразилии Лула да Силва оставлен под стражей 26.06.2019

Адвокаты бывшего главы Бразилии не смогли убедить высший федеральный суд страны заменить меру пресечения, переводя да Силву под домашний арест.

Brasilien Lula da Silva

Экс-президент Бразилии считает Жаира Болсонару угрозой демократии 24.05.2019

Да Силва сравнил нынешнего президента Бразилии с Нероном. Но если император поджег только Рим, то Болсонару - всю Бразилию.

Реклама

Самые читаемые

Nexta выпустил фильм-расследование "о коррупции Лукашенко"  

Россию на "Евровидении" представит певица Manizha  

Почему в Германии женщинам трудно играть с мужчинами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно