ЦИК хочет снять кандидата с выборов из-за активов в Сбербанке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направит в Верховный суд иски о снятии с выборов в Госдуму в сентябре нынешнего года семи кандидатов от Партии роста и Российской партии свободы и справедливости (РПСС), владеющих иностранными активами. У кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко таковыми сочли акции "Яндекса" и Сбербанка - российских компаний, ценные бумаги которых торгуются на зарубежных биржах. Об этом сообщила в пятницу, 27 августа, газета "Коммерсант".
"Насколько я понимаю, люди работали через российские брокерские конторы и никаких зарубежных счетов у них нет", - отметил Потапенко. "Как будет в этой ситуации действовать ЦИК, не очень понятно", - добавил он. По словам кандидата, "теперь получается, что три миллиона человек, открывших брокерские счета, становятся "иностранными агентами".
ЦИК может исключить кандидатов только по решению суда
Как сообщил зампред комиссии Николай Булаев, из Центробанка был получен результат соответствующей проверки объемом примерно в 800 страниц.
Указанные кандидаты вправе сняться с выборов самостоятельно или по решению партии. Если они не согласны с результатами проверки, ЦИК может исключить их из списков только в судебном порядке.
"Коммерсант": иск может быть подан и по кандидатам от "Яблока"
Как отмечает "Коммерсант", аналогичный иск может быть подан и в отношении кандидатов от партии "Яблоко".
Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а "Яндекса" - на NASDAQ.
Голосование на выборах различного уровня состоится 17, 18 и 19 сентября. В течение этих трех дней пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.
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Автор: Сергей Елкин