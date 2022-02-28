Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20 процентов

Банк России на фоне агрессии против Украины и ответных западных санкций принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В сообщении, обнародованном в понедельник, 28 февраля, на сайте регулятора, говорится, что эта мера обеспечит стабильность цен и защитит сбережения россиян.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - говорится в документе.

В сообщении отмечается, что дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке будут приниматься с учетом рисков "со стороны внешних и внутренних условий" и реакции на них финансовых рынков. Министерство финансов РФ с 28 февраля обязало экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Обвал рубля

Повышение ключевой ставки происходит на фоне вторжения России в Украину и санкций Запада. Одна из штрафных мер - заморозка резервов российского Центробанка, что может серьезно ограничить возможности ЦБ РФ поддерживать курс рубля. Банк России после этого временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и разрешил банкам не учитывать вызванные санкциями проблемы заемщиков.

В прошлый раз Центробанк повышал ключевую ставку 11 февраля - с 8,5% до 9,5%.

На Московской бирже открытие торгов 28 февраля ознаменовалось обвалом курс рубля. Курсы евро и доллара достигли новых исторических максимумов. Уже в первые минуты доллар уперся в верхнюю планку 90 рублей, установленную регламентом биржи. Курс евро повысился до 101,1925 рубля.

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