Россия перекроет газ? Как ФРГ пережила нефтяное эмбарго ОПЕК 1973 года

Что будет, если Россия в ответ на западные санкции в случае российской агрессии против Украины перекроет Европе газ? Спрогнозировать реакцию европейцев может помочь взгляд в историю. Почти полвека назад, в конце 1973 года, ФРГ и другим странам Западной Европы уже пришлось пережить внезапный энергетический бойкот - правда, не газовый, а нефтяной. Уроки той зимы могут оказаться сегодня весьма актуальными и поучительными.

Месть арабских стран за поражение в войне против Израиля

В ту эпоху нефть играла еще более важную роль, чем сегодня, а ее важнейшим источником для США и западноевропейских стран был Ближний Восток. Этой зависимостью решили воспользоваться арабские страны-члены ОПЕК, чтобы наказать коллективный Запад за его поддержку Израиля. Тот в ходе так называемой "Войны Судного дня" за считанные дни разгромил Египет и Сирию, внезапно напавших на него 6 октября 1973 года - в день важнейшего иудейского праздника Йом-Киппур.

Кувейт, 17 октября 1973 года: страны-члены ОПЕК приняли решение использовать нефть в качестве оружия

В отместку за это поражение крупнейшие арабские экспортеры резко сократили производство нефти и объявили эмбарго на ее поставки в США и в Нидерланды - в Роттердаме уже тогда находился главный нефтяной порт Европы. 17 октября цена нефти подскочила на мировом рынке с 3 до более 5 долларов США, а затем, в 1974 году, выросла до 12 долларов за баррель. Это был подлинный "шок нефтяных цен" - именно такой термин нередко используют немецкие публицисты и историки.

Таким образом, в преддверии зимы ФРГ и другие западноевропейские страны столкнулись не просто с резким удорожанием нефти, а с ее элементарной нехваткой. И это в ситуации, когда нефтепродукты широко использовались в то время не только как горючее для автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта, но и как топливо для жилья.

Жителям ФРГ запретили пользоваться автомобилями по воскресеньям

В западногерманских городах перед заправочными станциями выстроились длинные очереди, автомобилисты стали запасаться горючим впрок, на бензоколонках все чаще можно было увидеть листки с написанными от руки сообщениями: "Распродано".

В этой ситуации правительство ФРГ приняло беспрецедентное в истории страны решение. Парламент издал закон, запрещавший c 25 ноября четыре недели подряд пользоваться автомобилями по воскресеньям и вводивший на шесть месяцев ограничение скорости на автобанах в 100 км/час. Обе меры были призваны снизить расход горючего в стране.

Автобан близ Дюссельдорфа 25 ноября 1973 года: запрет пользоваться автомобилями по воскресеньям вступил в силу

Схожие запреты и ограничения ввели, к примеру, Швейцария и Австрия. К тому же австрийские власти в феврале 1974 года объявили на неделю дополнительные школьные каникулы, чтобы не отапливать классы.

Пустые автобаны как повод для народных гуляний

Насколько большой оказалась экономия топлива в результате всех этих мер - вопрос спорный. Однако вид улиц и автобанов без единого автомобиля позволил привлечь внимание всего населения к проблеме дефицита топлива - и одновременно стал символом сопротивления шантажу экспортеров нефти.

Автобан близ Хайльбронна в воскресенье 9 декабря 1973 года: местные жители вышли на прогулку

Тем более, что многие жители ФРГ решили действовать по принципу "нет худа без добра" и стали по воскресеньям кататься по автобанам на велосипедах, устраивать на скоростных автотрассах народные гулянья и даже пикники, короче - превратили вынужденные ограничения в массовую забаву.

Эссен, 25 ноября 1973: коммунисты ФРГ протестуют против запрета ездить на автомобиле по воскресеньям

Конечно, были и недовольные. Так, демонстрации под лозунгом "Богачи могут ездить, маленький человек должен экономить" организовала Германская коммунистическая партия (DKP). Как было доказано позднее, она многие годы финансировалась из ГДР и пользовалась поддержкой Советского Союза. Однако никакого массового движения протеста против временных ограничений и режима экономии топлива не было.

Экономические последствия: всплеск инфляции и рецессия

Так что зиму 1973/74 годов ФРГ пережила без тяжелых потерь и потрясений, однако взлет цен на главный энергоноситель вызвал всплеск инфляции до 7% годовых и обрек западногерманскую экономику на вторую в истории страны рецессию. Она началась во втором квартале 1974 года, длилась больше года, привела к сокращению ВВП более чем на 1% и к существенному увеличению числа безработных.

Именно после этого кризиса ФРГ, на протяжении почти двух десятилетий испытывавшая дефицит трудовых ресурсов и прицельно завозившая из-за рубежа гастарбайтеров, превратилась в страну с хронической безработицей. В то же время инфляция во второй половине 1970-х годов снизилась, а темпы экономического роста выросли.

Радикальные изменения в энергетике стран Западной Европы

"Нефтяной шок" 1973 года привел к кардинальным изменениям в энергетике западноевропейских стран - сегодняшних членов Евросоюза. Осознав свою уязвимость из-за высокой зависимости от ближневосточной нефти, они начали форсированно (и весьма успешно) уходить от нее, двигаясь одновременно по трем ключевым направлениям: ускоренное освоение европейских нефтегазовых месторождений, прежде всего - в Северном море, развитие атомной энергетики и расширение закупок газа и нефти у Советского Союза.

Бонн, 18 мая 1973 года: лидеры СССР и ФРГ Леонид Брежнев и Вилли Брандт. Сделке "газ-трубы" уже три года

К тому же в западноевропейских странах, особенно в ФРГ, активно занялись всевозможными аспектами энергосбережения и энергоэффективности, стали прицельно переводить отопление жилых и офисных зданий с нефтепродуктов на газ, начали внимательно присматриваться к возобновляемым источникам энергии. Введение рядом государств в конце 1970-х годов летнего времени в немалой степени тоже связано с поиском возможностей сэкономить энергоресурсы.

Таким образом, возникшая сегодня, на новом историческом витке, высокая зависимость центральной и западной части Евросоюза от поставок энергоносителей из России в определенной мере является следствием последовательного курса на развитие сотрудничества с альтернативными поставщиками после арабского нефтяного эмбарго 1973 года. Что же касается восточноевропейских членов ЕС, то их зависимость обусловлена длительным пребыванием в социалистическом лагере, энергетическая инфраструктура которого была завязана на поставки нефти и газа из СССР.

А главный вывод из истории полувековой давности можно сформулировать так: Западная Европа после первоначального шока от энергетического шантажа смогла быстро приспособиться к новым условиям, приняв экстраординарные меры, а затем сосредоточилась на том, чтобы как можно быстрее обезопасить себя от поставщиков, пытающихся использовать свой экспортный товар в качестве оружия.

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