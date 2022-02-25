Россия блокировала резолюцию ООН, критикующую ее вторжение в Украину

Россия, как и ожидалось, блокировала резолюцию Совета Безопасности ООН, которая решительно осуждает агрессию РФ против Украины и требует немедленно вывести российские войска с украинской территории. Проект этого документа, подготовленный США совместно с Албанией, на заседании в Нью-Йорке в пятницу, 25 февраля, поддержали 11 из 15 членов Совбеза. Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались. Москва обладает правом вето как постоянный член Совета Безопасности ООН. Теперь резолюция может быть передана на голосование в Генеральную ассамблею ООН, решения которой, однако, не имеют обязывающей силы.

Постпред США в ООН: Нельзя наложить вето на правду

"Позвольте мне прояснить одну вещь, - заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, обращаясь к ее российскому коллеге Василию Небензе. - Можно наложить вето на эту резолюцию, но нельзя наложить вето на наши голоса, нельзя наложить вето на правду, нельзя наложить вето на наши принципы, нельзя наложить вето на украинский народ". Небензя в свою очередь заявил, что Россия "не ведет войну с Украиной и украинским народом" и что цели того, что он назвал "российской спецоперацией", вскоре будут достигнуты.

По предложению представителя Украины Сергея Кислицы была объявлена минута молчания в память о погибших в Украине.

Проект резолюции Совбеза ООН осуждает агрессию РФ "самым решительным образом" и подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее независимость и единство. Он призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести войска из соседней страны и вернуться к Минским соглашениям.

Агрессия России против Украины

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Евросоюз, Великобритания, США объявили о введении жестких санкций против Москвы, под них подпадают, в частности, крупные компании, приближенные Путина, представители крупного бизнеса.

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