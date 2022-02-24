 Как прошел второй день жизни Киева в условиях войны | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 25.02.2022

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Украина

Как прошел второй день жизни Киева в условиях войны

Постоянные сигналы воздушной тревоги, звуки взрывов и стрельбы, первая бронетехника на улицах и переход Киева в режим обороны - репортаж DW из столицы Украины о втором дне российского вторжения.

Поврежденное здание в Киеве

Киев, 25 февраля 2022 года

Утро после ночи в бомбоубежищах, которое началось со взрывов и повреждений жилых домов, бесконечные сирены воздушной тревоги, бои в городах-спутниках в окрестностях Киева, опустевшие улицы - таким было для киевлян 25 февраля, второй день масштабного российского вторжения в Украину. Коммунальные службы столицы сработали отлично. Общественный транспорт функционирует, но количество машин на маршрутах уменьшено. Проезд остается бесплатным.

Уничтожение летательного аппарата

Крупные торговые сети успешно справились с обеспечением жителей Киева достаточным количеством продовольствия. Чувство тревоги по сравнению с первым днем ​​у гражданских лиц, судя по всему, не исчезло. Но шок, испытанный за предыдущие сутки, многие киевляне, похоже, уже преодолели.

Многоэтажный дом в Киеве, поврежденный во время удара по городу на рассвете 25 февраля

Многоэтажный дом в Киеве, поврежденный во время удара по городу на рассвете 25 февраля

Очередные взрывы в столице Украины прогремели в пятницу около 4:30 утра. Появились сообщения об уничтожении летательного аппарата и перехвате российских ракет. В результате инцидентов оказались повреждены несколько зданий, в частности, один многоэтажный дом на востоке столицы. Ранения получили восемь человек, один з них находится в тяжелом состоянии. 150 жителей дома эвакуированы

 Украинские правоохранители навали ночной обстрел Киева российской армией терактом. "С самого утра прокуроры Киева работают на месте падения авиационного устройства, в результате чего произошел пожар в жилом доме в Дарницком районе. Пострадали гражданские люди. Мы квалифицируем это как теракт", - заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Сирены воздушной тревоги

Многие киевляне провели первую ночь с момента введения комендантского часа в бомбоубежищах: на станциях метро, ​​подземных паркингах и в подвалах зданий. Сразу после 7 часов утра, когда завершилось действие комендантского часа, на пустынных улицах появились люди с рюкзаками и карематами, которые возвращались из убежищ в свои дома. Однако уже через полчаса раздались сирены воздушной тревоги и киевлян снова призвали вернуться в укрытия.

Бронетехника на улицах украинской столицы

Бронетехника на улицах украинской столицы

С тех пор сирены в Киеве включались ежечасно в течение всего дня. Но уже в полдень было заметно, что немногочисленные прохожие всех возрастов на улицах Киева не обращают на них никакого внимания. "Уже привыкли", - пожав плечами сказала DW женщина среднего возраста.

У входа в станции метро, ​​используемые в качестве бомбоубежищ, в течение дня собирались небольшие группы людей, которые делились новостями. "Покурить вышел. У меня там вся семья в метро. Дети очень взрывов пугаются", - поделился с DW мужчина у входа на станцию ​​метро "Кловская" в центре столицы. Во время нахождения в таких бомбоубежищах люди живо делились новостями и спорили о достоверности сообщений в соцсетях. Собеседники не проявляли признаков паники, но и не скрывали тревоги, особенно после сообщений властей о том, что этот день также будет трудным для армии, которая держит оборону Киева.

"Город вступил в фазу обороны"

Во второй половине дня поступили новости об обстреле, вероятно, российской системой залпового огня "Град", детского дома в Ворзеле в пригороде Киева, а также о боях в городе-спутнике Киева Буча и в соседнем с нею Гостомеле. Люди обсуждали не менее тревожные сообщения о попытке прорыва российских военных со стороны Вышгорода и появлении в столичном районе Оболонь диверсионных групп. "Город вступил в фазу обороны", - заявил столичный городской голова Виталий Кличко. Он также сообщил, что украинские военные успешно обезвреживают российские диверсионные группы.

Пустая улица в Киеве

Улицы Киева днем стали непривычно пустыми

Во дворах жилых комплексов в центре Киева были заметны стихийно собиравшиеся группы людей, которые обсуждали последние новости. А мужчины, в большинстве своем пенсионного возраста, советовались по поводу организации обороны своих жилищ.

"Если мы здесь их хоть чуть-чуть задержим, пока наши ребята подойдут, то и армии будет легче", - убеждал своих собеседников один из таких мужчин во дворе дома на Печерске. В соцсетях активно распространялись инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова", которые власти призывали применять против вражеской военной техники.

Приготовления к очередной тревожной ночи

Несмотря на выезд из Киева значительного количества жителей 24 февраля, заметно опустевшие улицы и автодороги, жизнь в столице Украины не замерла совсем. Большинство кафе и ресторанов не работали. Коммерческие банки тоже закрылись, но государственные банки принимали клиентов.

В банкоматах можно было свободно получить наличные, а в большинстве крупных супермаркетов - расплатиться карточкой. Дефицита продовольствия также не наблюдалось, хотя социальных видов хлеба не хватало - на полках лежал преимущественно тот хлеб, что выпекают при самих супермаркетах, а не на крупных хлебозаводах.

Ближе к вечеру у бомбоубежищ на ночлег снова начали сходиться люди. Девушка с собачкой, которая пришла на станцию метро "Кловская", сказала, что ее любимцу ночью гораздо спокойнее под землей, чем снаружи: "Когда сегодня выводила его погулять на улицу, откуда-то послышались взрывы, он очень испугался, стал скулить и жаться к ногам".

Среди нашедших убежище в метро было немало женщин с детьми. Они больше всех демонстрировали обеспокоенность и волнение. "Нам просто некуда уезжать. К тому же у меня парализованная мать, которую я не могу оставить. Ночью с нею будет мой муж", - рассказала DW одна из таких молодых женщин.

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    Автор: Марина Барановская


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