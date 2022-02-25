На границе Беларуси с Украиной: много техники и мало информации

Белорусские власти опровергают сообщения об участии белорусской армии в российской агрессии против Украины. Они уверяют, что информация "об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных Сил Республики Беларусь является фейковой". Такое заявление сделал 24 февраля помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский.

В тоже время в Министерстве обороны Беларуси указывают, что на территории страны продолжается "проверка сил реагирования Союзного государства", не уточняя, что именно это означает. Официальной информации о происходящем сейчас практически нет. О реальной ситуации в районе белорусско-российской границы можно судить разве что по рассказам местных жителей.

На границе - танки и другая техника

От белорусской деревни Хотислав в Малоритском районе до украинской границы - несколько километров. В прежние времена ее удобнее было пересекать на дизель-поезде, поскольку пунктов пропуска для автомобилей поблизости нет. Местный житель Сергей рассказывает, что попасть в Украину можно и через лесной массив, но это будет считаться нарушением границы. "А теперь мы видим, что у леса стоит техника без опознавательных знаков - танки и БТР, но подойти ближе сельчанам запрещают", - говорит мужчина.

Военная техника вблизи белорусско-украинской границы

Он уточняет, что никаких военных учений возле Хотислава не было, а техника появилась только в последние дни. "Если войска пересекают границу, то идут на Киев или Львов, а не на Донбасс, до которого отсюда очень далеко", - убежден Сергей.

Похожая ситуация наблюдается и в других районах Брестской и Гомельской областей, которые граничат с Украиной. Местные жители испытывают шок, когда видят, как армейские колонны идут в сторону границы. "Я и представить себе не могла, чтобы столько танков ездили по нашим дорогам, которые совсем не приспособлены для такой техники", - эмоционально рассказывает еще одна женщина из белорусского приграничья.

В Бресте замечены эшелоны

Тревога от происходящего в эти дни в родном городе не покидает и жителей Бреста. Как рассказывает местный предприниматель Александр, по делам ему приходится часто ездить на автомобиле по всему городу, и эти поездки сейчас оставляют много впечатлений.

Военная техника вблизи белорусско-украинской границы

"Не заметить обилие военной техники просто невозможно: на железнодорожной станции "Брест-Полесский" стоят платформы с танками - их там десятки, а по объездным дорогам движутся колонны армейских машин с российскими номерами", - делится брестчанин.

По словам Александра, у людей нет достоверной информации о том, зачем вся эта техника находится в Бресте. "И в горисполкоме, и в ГАИ оставляют подобные вопросы без комментариев, хотя даже во время недавних учений водителей предупреждали, где ожидается движение армейского транспорта", - отмечает предприниматель.

Как легально пересечь границу?

Сложная ситуация у тех, кому надо выехать из Беларуси в Украину или вернуться обратно. Украинская сторона работу своих погранпереходов после российского вторжения прекратила, а белорусский Госпогранкомитет сообщает, что пункты пропуска "Новая Рудня" и "Новая Гута" (оба расположены в Гомельской области) продолжают функционировать.

При этом, по версии белорусского пограничного ведомства, подъезды к этим пунктам пропуска с территории Украины "затруднены из-за разрушения дорог и не всегда безопасны".

В Брестской же области все погранпереходы в Украину закрыты, и теперь добраться на родину не могут даже граждане Украины, которые приезжали в Беларусь на работу. Прекращено и регулярное автобусное сообщение: на автовокзале Бреста отменили даже те единичные рейсы, которые оставались во время пандемии.

В свою очередь, по информации Министерства иностранных дел Беларуси, за прошедшие сутки почти четыре сотни человек пересекли границу, чтобы попасть из Украины в Беларусь. Согласно данным МИД, большинство из них - белорусы или граждане третьих стран.

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