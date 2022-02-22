 Совбез ООН обсудил обострение ситуации на востоке Украины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2022

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Мир

Совбез ООН обсудил обострение ситуации на востоке Украины

Риск крупномасштабного конфликта реален, его надо предотвратить, заявила замгенсека ООН Розмари Дикарло. Президент РФ Путин создает предлог для войны, считает постпред США Линда Томас-Гринфилд.

Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)

Признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности организации, посвященном российско-украинскому конфликту и созванном в ночь на вторник, 22 февраля.

По словам Дикарло, "риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой". Проведение заседания самого влиятельного органа ООН в столь позднее время отражает всю серьезность действий Москвы, указала она. Все вовлеченные в конфликт стороны должны сосредоточиться на прекращении военных действий, подчеркнула замгенсека ООН.

Постпред США: Путин создает предлог для войны

Телевизионное выступление Путина, в котором он объявил о признании независимости "ДНР" и "ДНР" представляло собой "ряд возмутительных, ложных заявлений", направленных на "создание предлога для войны", заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Он называет их миротворцами. Это чушь. Мы знаем, кто они на самом деле", - сказала она в связи с указом президента РФ о вводе российских войск на украинскую территорию, контролируемую сепаратистами.

По словам Томас-Гринфилд, Путин "разорвал Минские соглашения в клочья", а нынешние действия Москвы "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". "Последствия российских действий будут ужасными для Украины, для Европы и для всего мира", - предостерегла в своем выступлении Томас-Гринфилд.

По словам постпреда Соединенных Штатов, российский президент "тестирует нашу международную систему, он проверяет нашу решимость". Путин намерен показать, что силовым методом способен "превратить ООН в фарс". "Мы должны действовать сообща в ответ на этот кризис", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что уже 21 февраля президент США Джозеф Байден ввел санкции, касающиеся инвестиционной и другой бизнес-деятельности граждан США на востоке Украины, а 22 февраля последуют дальнейшие меры Вашингтона по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права".

Постпред Китая призвал к сдержанности

В свою очередь постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу. Пекин надеется, что стороны "займут конструктивную позицию" и "составят дорожную карту и график для безотлагательного выполнения Минских договоренностей", заявил представитель КНР. Он никак не прокомментировал отношение официального Пекина к признанию Россией "ДНР" и "ЛНР", а также распоряжению президента РФ отправить туда российские войска.

Постпред РФ: Москва открыта для дипломатии

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал своих коллег "одуматься, отбросить эмоции" и не ухудшать ситуацию. Москва по-прежнему открыта для дипломатического решения, однако не намерена "допускать новую кровавую бойню" в Донбассе, отметил он.

Зеленский: Украина сохраняет приверженность мирному пути

Незадолго до начала заседания Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеобращении, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути. "Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский.

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе войск РФ на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

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    Автор: Наталия Королева


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