Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить полеты за рубеж

Росавиация рекомендует авиакомпаниям, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта приостановить рейсы в Россию из стран, присоединившихся к санкциям в отношении РФ. Данная рекомендация "вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом", - говорится в пресс-релизе ведомства, который в субботу, 5 марта, цитирует российское издание "Коммерсант".

"Иностранными государствами-участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям", - отмечается в документе.

Большая часть гражданской авиатехники в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом, в основном на Бермудских островах. Авиакомпании объясняли это тем, что регистрировать самолеты в РФ экономически нецелесообразно, а кроме того, российские организации по техническому обслуживанию и ремонту зачастую не имеют зарубежных сертификатов (европейской EASA или американской FAA), тогда как работы, выполненные по российским документам, не признают за границей.

По данным агентства Cirium, в лизинге находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Среди пассажирских самолетов этот процент еще выше: из 980 лайнеров, эксплуатируемых авиакомпаниями России, в лизинге - 777. Санкции обязали иностранных лизингодателей вернуть себе отданные в аренду самолеты к 28 марта.

Санкции ЕС против авиационного сектора РФ

26 февраля в рамках пакета санкций, введенных за нападение России на Украину, Евросоюз запретил продажу и поставки воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. Кроме того, запрещено проведение ремонта и модификация лайнеров, используемых в России. В документе ЕС отмечено, что эта мера распространяется на любые самолеты, независимо от того, где они произведены.

27 февраля стало известно об аресте первого российского борта за рубежом. Им стал грузовой борт Boeing 777-300ER авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Хабаровска в Мехико. По данным портала airfleets.net, самолет принадлежит дубайской компании Dae Capital. В тот же день из Стамбула в Минеральные Воды не смог вылететь Boeing 737 авиакомпании "Победа", принадлежащий ирландским лизингодателем. "Победа" эксплуатирует еще два Boeing 737, принадлежащих той же компании.

3 марта Росавиация сообщила авиакомпания, что, по информации из "неофициальных источников", стало известно о случаях аннулирования сертификатов летной годности на самолеты российских авиакомпаний, зарегистрированные за рубежом.

Как пишет "Коммерсант", большинство российских авиакомпаний уже получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта. По сути это означает невозможность выполнять полеты.

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